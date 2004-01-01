Julkaise verkossa: Edulliset paketit ja palvelut

Löydä täydellinen domain

Kirjoita haluamasi domain ja valitse pääte seuraavassa kohdassa. Valittavana .com, .online, .store ja monia muita.

Vertaa domainlaajennusten hintoja

SuositutLiiketoimintaKoulutusKansainvälisetTeknologiaSosiaaliset ja henkilökohtaisetYritykset ja palvelutViihde
DomainpääteEnsimmäinen vuosiUusitaan hintaanSiirto
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Ilmainen domain webhotellilla

Hanki domain – ilmaiseksi

Saat ilmaisen domainin vuodeksi, kun valitset minkä tahansa webhotellipaketin.
Löydä täydellinen domain AI:lla

Kaikki tämä ilman lisäkuluja

Rajattomat SSL-sertifikaatit
Ilmainen domain (vuosipaketteihin)
Ammattilaisten suunnittelemat mallipohjat
Automaattiset varmuuskopiot ja päivitykset
Sähköpostiosoitteet
Rajaton sivuston liikenne

Miksi ostaa domain Hostingerilta?

Löydä paras domain ja julkaise sivustosi minuuteissa miljoonien käyttäjien suositteleman luotetun palveluntarjoajan avulla.

24/7 asiakastuki

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiin milloin tahansa.

Luotettu domainrekisterinpitäjä

Hostinger on ICANN-akkreditoitu ja tarjoaa 300 domainpäätettä.

Nopea asennus, helppo hallinta

Rekisteröi domainisi muutamalla napsautuksella – teknistä osaamista ei tarvita.

6 asiaa, jotka sinun tulee muistaa ennen domainien ostamista

Pidä se ytimekkäänä

Domainille ei ole olemassa minimipituutta, mutta alle kolmen sanan pituiset domainit on helpompi lukea ja muistaa.

Vähemmän on enemmän

Vältä väliviivoja, numeroita, slangisanoja tai sanoja, jotka on vaikea kirjoittaa – muuten domain on vaikeampi kirjoittaa ja muistaa.

Sisällytä brändisi nimi

Käytä brändisi nimeä tai siihen liittyviä avainsanoja tehostaaksesi sen tunnistamista ja näkyvyyttä hakutuloksissa.

Tarkista saatavuus

Etsi haluamaasi domainia katsoaksesi, onko se saatavilla. Muista myös tarkistaa, ettei sitä ole tavaramerkitty.

Ajattele paikallisesti

Jos .com on jo varattu, kokeile maakohtaista päätettä, kuten .co.uk, .us tai .pk tehostaaksesi alueellista kohdentamista.

Toimi nopeasti

Hyvät domainit myydään nopeasti – etsi ja varmista omasi tänään ja vie projektisi tai yrityksesi verkkoon.

Gabrielle Scarlett

Hostingerille siirtyminen oli elämäni paras päätös.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Käytämme Hostingeria asiakastuen malliesimerkkinä insinööreillemme.

Lue lisää

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Voin hallinnoida webhotellia, domainia ja SSL-varmennetta yhdessä paikassa, mikä on todella virkistävää.

Lue lisää

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Hostingerin hinnoittelun UKK

Kuinka rekisteröin vuosipaketteihin sisältyvän ilmaisen domainin?

Kuinka aktivoin ilmaisen SSL-sertifikaatin?

Voinko vaihtaa pakettia jos jokin muuttuu tilanteessani?

Miksi pakettien hinnat eroavat toisistaan?

Tarjoaako Hostinger webhotelleja verkkokaupoille?

Voinko siirtää olemassaolevat verkkosivut Hostingerille?

Olen hankkinut domainini toiselta yritykseltä. Voinko siirtää sen Hostingerille?