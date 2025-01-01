Veröffentlichen Sie online: Pläne und Dienste
Finden Sie den perfekten Domainnamen
Preise für Domain-Erweiterungen vergleichen
Freuen Sie sich auf all das. Ohne zusätzliche Kosten.
Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?
24/7 Live-Support
Brauchen Sie Hilfe? Wenden Sie sich jederzeit an unser Kundenerfolgs-Team.
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet 300 Domain-Endungen.
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Domain mit wenigen Klicks registrieren – auch ohne technische Kenntnisse.
6 Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Domains kaufen
Fassen Sie sich kurz
Versuchen Sie, Ihren Domainnamen unter drei Wörtern zu halten. So ist er leichter zu lesen und zu merken.
Weniger ist mehr
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter – sie erschweren das Eintippen und Merken von Doamins.
Markennamen einbeziehen
Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Verfügbarkeit prüfen
Suchen Sie nach Ihrer Wunschdomain, um zu sehen, ob sie verfügbar ist. Vergewissern Sie sich auch, dass sie nicht schon als Marke geschützt ist.
Lokal denken
Wenn .com vergeben ist, versuchen Sie es mit einer länderspezifischen Erweiterung wie .de, um eine bessere regionale Ausrichtung zu erreichen.
Schnell handeln
Gute Domains verkaufen sich schnell - suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute, um Ihr Projekt oder Unternehmen online zu bringen.
Ehrlich gesagt verweisen wir unsere Techniker auf Hostinger als Maßstab, wenn es um Support geht.Lesen Sie die ganze Bewertung
Ich kann das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich angenehm ist.Lesen Sie die ganze Bewertung