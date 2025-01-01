Verpassen Sie nicht das zeitlich begrenzte Angebot

Veröffentlichen Sie online: Pläne und Dienste

Webhosting
VPS Hosting
n8n VPS-Hosting
Website-Baukasten
Horizons
Domains
E-Mail und Marketing

Finden Sie den perfekten Domainnamen

Geben Sie Ihren gewünschten Domainnamen ein und wählen Sie im nächsten Schritt eine Endung aus. Zur Auswahl stehen .com, .online, .store und viele mehr.

Preise für Domain-Erweiterungen vergleichen

BeliebtBusinessBildungInternationalTechnologieSozial und persönlichProfessionelle DiensteUnterhaltung
Domainendung1. JahrVerlängerungspreisÜbertragen
.de
.com
.eu
.shop
.org
.store
.tech
.co
.cloud
.site
Kostenlose Domain mit Hosting

Holen Sie sich eine Domain - kostenlos

Erhalten Sie eine kostenlose Domain für 1 Jahr, wenn Sie ein beliebiges Hostingpaket wählen.
Holen Sie sich eine Domain - kostenlos

Finden Sie die perfekte Domain mit KI

Finden Sie die perfekte Domain mit KI

Freuen Sie sich auf all das. Ohne zusätzliche Kosten.

Unbegrenzte SSL-Zertifikate
Kostenlose Domain bei Jahresplänen
Professionell gestaltete Vorlagen
Automatische Backups und Updates
E-Mail-Adressen
Unbegrenzter Traffic

Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Finden Sie den perfekten Domainnamen und gehen Sie in wenigen Minuten mit einem vertrauenswürdigen Anbieter online, der von Millionen Menschen weltweit genutzt wird.

24/7 Live-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wenden Sie sich jederzeit an unser Kundenerfolgs-Team.

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet 300 Domain-Endungen.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Domain mit wenigen Klicks registrieren – auch ohne technische Kenntnisse.

6 Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Domains kaufen

Fassen Sie sich kurz

Fassen Sie sich kurz

Versuchen Sie, Ihren Domainnamen unter drei Wörtern zu halten. So ist er leichter zu lesen und zu merken.

Weniger ist mehr

Weniger ist mehr

Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter – sie erschweren das Eintippen und Merken von Doamins.

Markennamen einbeziehen

Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.

Verfügbarkeit prüfen

Verfügbarkeit prüfen

Suchen Sie nach Ihrer Wunschdomain, um zu sehen, ob sie verfügbar ist. Vergewissern Sie sich auch, dass sie nicht schon als Marke geschützt ist.

Lokal denken

Lokal denken

Wenn .com vergeben ist, versuchen Sie es mit einer länderspezifischen Erweiterung wie .de, um eine bessere regionale Ausrichtung zu erreichen.

Schnell handeln

Schnell handeln

Gute Domains verkaufen sich schnell - suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute, um Ihr Projekt oder Unternehmen online zu bringen.

Gabrielle Scarlett

Die Umstellung auf Hostinger war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Ehrlich gesagt verweisen wir unsere Techniker auf Hostinger als Maßstab, wenn es um Support geht.

Lesen Sie die ganze Bewertung

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Ich kann das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich angenehm ist.

Lesen Sie die ganze Bewertung

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Finden Sie den perfekten Domainnamen

Geben Sie Ihren gewünschten Domainnamen ein und wählen Sie im nächsten Schritt eine Endung aus. Zur Auswahl stehen .com, .online, .store und viele mehr.

Häufig gestellte Fragen zu Hostingers Preisen (FAQ)

Wie registriere ich die kostenlose Domain, die in den jährlichen Hosting-Paketen enthalten ist?

Wie kann ich das kostenlose SSL-Zertifikat aktivieren?

Kann ich meinen Plan ändern, wenn sich meine Bedürfnisse ändern?

Warum kosten verschiedene Pläne unterschiedlich viel?

Bietet Hostinger E-Commerce-Hosting an?

Kann ich bestehende Websites zu Hostinger übertragen?

Ich habe einen Domainnamen bei einem anderen Unternehmen. Kann ich ihn zu Hostinger übertragen?