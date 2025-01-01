Sichern Sie sich noch heute Ihre persönliche Domain.

Was sind die besten Vorgehensweisen bei der Auswahl meines persönlichen Domainnamens?

Persönliche Domains funktionieren, indem Sie Ihren Wunschnamen bei einem Domain-Registrar wie Hostinger registrieren und eine jährliche Gebühr entrichten. Anschließend können Sie Ihre Domain als Adresse Ihrer persönlichen Website, für einen Link in Ihrer Bio, für Ihre individuelle E-Mail-Adresse oder als Weiterleitung zu einem anderen Online-Profil verwenden. Nach der Registrierung verbinden Sie Ihre Domain mit einem Hosting-Anbieter, einem Website-Baukasten oder einem E-Mail-Anbieter. So haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Website-Inhalte und Ihr Branding.

Die beste Top-Level-Domain (TLD) für eine persönliche Domain ist in der Regel .com, da sie die bekannteste und vertrauenswürdigste ist. Sollte die .com-Endung nicht verfügbar sein, ist .me eine gute Alternative für persönliches Branding, ebenso wie .net oder die Länderkennung Ihres Landes. Vermeiden Sie Endungen wie .biz oder .info für persönliches Branding, da diese weniger vertrauenswürdig sind und die Klickrate beeinträchtigen können.

Die beste Top-Level-Domain (TLD) für eine persönliche Domain ist in der Regel .com, da sie die bekannteste und vertrauenswürdigste ist. Sollte die .com-Endung nicht verfügbar sein, ist .me eine gute Alternative für persönliches Branding, ebenso wie .net oder die Länderkennung Ihres Landes. Vermeiden Sie Endungen wie .biz oder .info für persönliches Branding, da diese weniger vertrauenswürdig sind und die Klickrate beeinträchtigen können.

Welche Top-Level-Domain (TLD) eignet sich am besten für einen persönlichen Domainnamen?

Wie erstelle ich einen einfachen Link in der Bio-Seite für eine persönliche Domain?

Worin unterscheidet sich eine persönliche Domain von einem Social-Media-Profil?