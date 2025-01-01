Persönliche Domainnamen
Sichern Sie sich noch heute Ihre persönliche Domain.
Was ist eine persönliche Domain?
Warum sollte ich mir eine persönliche Domain zulegen?
Erhalten Sie eine professionelle E-Mail
Verwenden Sie nicht länger diese alte Standard-E-Mail-Adresse. Die Einrichtung einer persönlichen Domain-E-Mail-Adresse wie kontakt@ihrname.com ist ein kleiner Schritt, der Ihre Glaubwürdigkeit aber sofort stärkt.
Schützen Sie Ihre Identität
Wenn Sie warten, könnte Ihre persönliche Domain für immer vergeben sein. Sichern Sie sie sich jetzt, um sich vor Identitätsdiebstahl zu schützen und die Kontrolle über Ihre Online-Reputation zu behalten.
Kontrolliere dein Bild
Dieser Link gehört ausschließlich Ihnen, nicht einer Plattform oder einem Arbeitgeber. Sie entscheiden, wie er geteilt wird und auf welche Inhalte Sie andere verweisen.
Sei das erste Ergebnis
Eine einprägsame Domain lässt sich leicht teilen und eingeben. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und trägt dazu bei, dass Ihre professionelle Website in den Suchergebnissen besser platziert wird.
Steigern Sie Ihren Markenwert
Mit einer professionellen Domain wirkt Ihr Unternehmen sofort professionell. Dadurch heben Sie sich als bekannte Marke hervor und sind nicht nur ein weiterer Link.
Konsolidieren Sie Ihre Kanäle
Nutzen Sie Ihre persönliche Domain als zentrale Anlaufstelle für all Ihre Inhalte. Sie können sie als Link in Ihrer Bio verwenden, um Ihre Social-Media-Profile, Ihr Portfolio und Ihren Lebenslauf zu organisieren.
Finden Sie eine Erweiterung, die Ihre Identität anzeigt
Keine Sorge, falls .com nicht verfügbar ist. Andere leistungsstarke Domainendungen können Ihre persönliche Marke klar definieren.
.com
.Mich
.co
.Design
.blog
Mach deine Leidenschaft zum Beruf
Bauen Sie Ihre Marke auf
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihrer Website. Passen Sie jedes Detail mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor an und veröffentlichen Sie Ihre Website auf einer Domain, die Ihre Marke widerspiegelt.
Mit intelligenterem Marketing wachsen
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Links in der Bio aus – mit integrierten SEO-, Analyse-, E-Mail-Erfassungs- und Marketing-Integrationen.
Verkaufe alles
Teilen Sie physische Produkte, digitale Downloads, Coaching-Anrufe, Affiliate-Programme, Print-on-Demand-Artikel… Ihr Link in der Bio ist auf Konversion ausgelegt.