Sichern Sie sich noch heute Ihre persönliche Domain.

Eine persönliche Domain ist Ihre einzigartige Adresse im Internet. Es ist der einzige Link, der Ihnen gehört und der alte, generische Webadressen durch einen individuellen Namen ersetzt. Sie können sie für Ihre persönliche Website, Ihr Portfolio, Ihren Blog oder Ihre berufliche E-Mail-Adresse verwenden.
Warum sollte ich mir eine persönliche Domain zulegen?

Erhalten Sie eine professionelle E-Mail

Verwenden Sie nicht länger diese alte Standard-E-Mail-Adresse. Die Einrichtung einer persönlichen Domain-E-Mail-Adresse wie kontakt@ihrname.com ist ein kleiner Schritt, der Ihre Glaubwürdigkeit aber sofort stärkt.

Schützen Sie Ihre Identität

Wenn Sie warten, könnte Ihre persönliche Domain für immer vergeben sein. Sichern Sie sie sich jetzt, um sich vor Identitätsdiebstahl zu schützen und die Kontrolle über Ihre Online-Reputation zu behalten.

Kontrolliere dein Bild

Dieser Link gehört ausschließlich Ihnen, nicht einer Plattform oder einem Arbeitgeber. Sie entscheiden, wie er geteilt wird und auf welche Inhalte Sie andere verweisen.

Sei das erste Ergebnis

Eine einprägsame Domain lässt sich leicht teilen und eingeben. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und trägt dazu bei, dass Ihre professionelle Website in den Suchergebnissen besser platziert wird.

Steigern Sie Ihren Markenwert

Mit einer professionellen Domain wirkt Ihr Unternehmen sofort professionell. Dadurch heben Sie sich als bekannte Marke hervor und sind nicht nur ein weiterer Link.

Konsolidieren Sie Ihre Kanäle

Nutzen Sie Ihre persönliche Domain als zentrale Anlaufstelle für all Ihre Inhalte. Sie können sie als Link in Ihrer Bio verwenden, um Ihre Social-Media-Profile, Ihr Portfolio und Ihren Lebenslauf zu organisieren.

Persönliche Domain-Erweiterungen

Finden Sie eine Erweiterung, die Ihre Identität anzeigt

Keine Sorge, falls .com nicht verfügbar ist. Andere leistungsstarke Domainendungen können Ihre persönliche Marke klar definieren.

.com

Für universelles Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wenn Sie Ihren Namen hier platzieren, verleiht das jedem Projekt sofort mehr Autorität.

.Mich

.co

.Design

.blog

Mach deine Leidenschaft zum Beruf

Verbinden Sie Ihre Zielgruppe mit Ihrer gesamten Online-Präsenz über einen einzigen Link in Ihren Social-Media-Profilen. Integrieren Sie soziale Medien, verkaufen Sie mühelos und stärken Sie Ihre Marke.
Bauen Sie Ihre Marke auf

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihrer Website. Passen Sie jedes Detail mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor an und veröffentlichen Sie Ihre Website auf einer Domain, die Ihre Marke widerspiegelt.

Mit intelligenterem Marketing wachsen

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Links in der Bio aus – mit integrierten SEO-, Analyse-, E-Mail-Erfassungs- und Marketing-Integrationen.

Verkaufe alles

Teilen Sie physische Produkte, digitale Downloads, Coaching-Anrufe, Affiliate-Programme, Print-on-Demand-Artikel… Ihr Link in der Bio ist auf Konversion ausgelegt.

Kostenlose Domainweiterleitung bei jeder Domain

Betrachten Sie Ihre persönliche Domain als eine Art magische Tür, die Besucher genau dorthin leitet, wo Sie sie haben möchten. Domainweiterleitung leitet Besucher Ihrer benutzerdefinierten Domain automatisch auf eine andere URL um. Verlinken Sie Ihre Domain direkt mit dem Link in Ihrer Bio oder einem beliebigen anderen Ziel.
Besitzen Sie Ihre Online-Identität

Finden Sie eine persönliche Domain, die Ihrem Unternehmen hilft, sich von anderen abzuheben.

