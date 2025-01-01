Persoonlijke domeinnamen

Beveilig uw persoonlijke domein vandaag nog.

Wat is een persoonlijk domein?

Een persoonlijk domein is uw unieke adres op internet. Het is de enige link die u bezit en vervangt oude, generieke webadressen door een eigen naam. U kunt het gebruiken voor uw persoonlijke website, portfolio, blog of zakelijk e-mailadres.
Waarom zou ik een eigen domein aanschaffen?

Ontvang een professioneel e-mailadres

Stop met het gebruiken van dat oude, generieke e-mailadres. Het aanmaken van een persoonlijk e-mailadres met je eigen domein, zoals contact@jouwnaam.com, is een kleine stap, maar het geeft je direct meer autoriteit.

Bescherm uw identiteit

Als je wacht, kan je persoonlijke domein voorgoed worden gekaapt. Door het nu te beveiligen, bescherm je jezelf tegen namaak en zorg je ervoor dat je online reputatie onder controle blijft.

Beheer uw imago

Deze link is volledig jouw eigendom, niet dat van een platform of werkgever. Jij bepaalt hoe deze link wordt gedeeld en naar welke content je mensen doorverwijst.

Wees de eerste die dit resultaat oplevert.

Een gemakkelijk te onthouden domeinnaam is eenvoudig te delen en in te typen. Dit is een belangrijke factor voor het verbeteren van SEO, waardoor uw professionele website hoger scoort in zoekmachines.

Verhoog de waarde van uw merk

Beginnen met een professionele domeinnaam oogt direct waardevol. Hierdoor val je op als een herkenbare naam, in plaats van zomaar een link.

Bundel uw kanalen

Gebruik je eigen domein als toegangspoort tot al je content. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als link in je bio om je sociale profielen, portfolio en cv te organiseren.

Persoonlijke domeinextensies

Zoek een extensie die je identiteit weerspiegelt.

Maak je geen zorgen als .com niet beschikbaar is. Andere krachtige extensies kunnen je persoonlijke merk duidelijk definiëren.

.com

Voor universeel vertrouwen en geloofwaardigheid. Als je je naam hier kunt laten vermelden, geeft dat elk project direct meer autoriteit.

.mij

.co

.ontwerp

.blog

Zet je passie om in winst.

Verbind je publiek met je volledige online aanwezigheid via één simpele link in je socialemediaprofielen. Voeg sociale media toe, verkoop moeiteloos en laat je merk groeien.
Bouw je merk op.

Neem de volledige controle over het uiterlijk van uw website. Pas elk detail aan met onze intuïtieve drag-and-drop-editor en lanceer uw site op een domein dat uw merk weerspiegelt.

Groei met slimmere marketing.

Benut het volledige potentieel van je link in je bio met ingebouwde SEO-, analyse-, e-mailverzamelings- en marketingintegraties.

Verkoop alles wat je maar wilt.

Deel fysieke producten, digitale downloads, coachinggesprekken, affiliateprogramma's, merchandise op bestelling... Je link in je bio is ontworpen om conversies te genereren.

Gratis domein doorsturen bij elk domein.

Zie je persoonlijke domein als een magische deur die mensen precies daarheen stuurt waar je ze wilt hebben. Domeindoorsturing leidt bezoekers van je eigen domein automatisch door naar een andere URL. Laat je domein rechtstreeks verwijzen naar de link in je bio of een andere gewenste bestemming.
Beheer je online identiteit

Kies een persoonlijke domeinnaam waarmee uw bedrijf zich onderscheidt.

