Proteja su dominio personal hoy

Preguntas frecuentes sobre nombres de dominio personales Lea las respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo generar un nombre de dominio.

¿Cuáles son las mejores prácticas para elegir mi nombre de dominio personal? The best practices for selecting your domain all focus on simplicity: Keep it short (ideally under 15 characters), easy to spell, pronounce, and remember.

Use your real name like johnsmith.com or closest variation (e.g. josmith.com), unless you need to add a middle initial or nickname for uniqueness.

Avoid special characters, numbers, or unnecessary hyphens, as these can cause confusion and make the domain look less trustworthy.

Keep your personal domain name broad enough to adapt to your evolving career or brand rather than being tied to a trend or a specific profession (e.g. johnsmithwriter.com).

Perform a quick check to ensure your name isn't infringing on an existing trademark. This protects your brand long-term.

¿Cómo funcionan los dominios personales? Los dominios personales funcionan registrando el nombre que elijas a través de un registrador de dominios como Hostinger y pagando una cuota anual. Puedes usar tu dominio como dirección de tu sitio web personal, enlace en la biografía, correo electrónico personalizado o redirección a otro perfil en línea. Después de registrarlo, conecta tu dominio a un servicio de hosting, creador de sitios web o proveedor de correo electrónico. Esto te da control total sobre el contenido y la imagen de marca del sitio.

¿Cuál es el mejor TLD para un nombre de dominio personal? El mejor TLD para un dominio personal suele ser .com, ya que es el más reconocido y confiable. Si la extensión .com no está disponible, .me es una buena alternativa para la marca personal, junto con .net o el código de tu país. Evita extensiones como .biz o .info para la marca personal, ya que son menos confiables y pueden afectar la tasa de clics.

¿Cómo crear un enlace simple en la página de biografía para un dominio personal? You can easily create a simple link in bio page for your personal domain using Hostinger’s Website Builder. Here’s how: Log in to your Hostinger account and select Website Builder. Choose a link in bio template. Add your links, text, and customize the design. Publish your page and link your new yourname.com address in all your social profiles. Hostinger makes it simple to collect emails, sell products, and track page visitors with built-in tools. Plus, if you ever need more options, you can easily expand your link in bio page into a full website as your needs grow.

¿En qué se diferencia un dominio personal de un perfil en redes sociales? Un perfil en redes sociales es simplemente un espacio alquilado. Está limitado por las reglas de la plataforma y puede modificarse o eliminarse. Sin embargo, tu dominio personal es permanente y completamente tuyo. Puedes publicar tu contenido y cambiar de plataforma (Twitter, LinkedIn, TikTok) sin cambiar tu dirección principal. Es tu hogar permanente y central en línea.

¿Puedo utilizar mi dominio personal tanto para redirigir correo electrónico como sitios web? Sí, ¡y esa es la principal ventaja! Tu dominio personal te da control total. Puedes configurar cuentas de correo electrónico personalizadas (como hola@tunombre.com) y usar el dominio simultáneamente para redirigir el enlace principal (tunombre.com) a tu portafolio o sitio web. Esto te ofrece máxima flexibilidad y profesionalismo.