Proteja su dominio personal hoy

¿Qué es un dominio personal?

Un dominio personal es tu dirección única en internet. Es el único enlace que posees, que reemplaza las direcciones web genéricas antiguas con un nombre personalizado. Puedes usarlo para tu sitio web personal, portafolio, blog o correo electrónico profesional.
¿Por qué debería obtener un dominio personal?

Obtenga un correo electrónico profesional

Deja de usar ese correo electrónico genérico. Configurar un correo electrónico con dominio personal como contacto@tunombre.com es un pequeño paso, pero aumenta tu autoridad al instante.

Protege tu identidad

Si espera, su dominio personal podría ser confiscado para siempre. Asegurarlo ahora le protege de la suplantación de identidad y garantiza que usted controle su reputación en línea.

Controla tu imagen

Este enlace es de tu propiedad exclusiva, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo se comparte y a qué contenido dirigir a los usuarios.

Sé el primer resultado

Un dominio fácil de recordar permite que las personas compartan y escriban fácilmente. Esto es fundamental para mejorar el SEO, ayudando a que tu sitio web profesional tenga un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

Aumente el valor de su marca

Empezar con un dominio profesional se vuelve valioso al instante. Esto te hace destacar como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.

Consolida tus canales

Usa tu dominio personal como acceso a todo tu contenido. Puedes usarlo como enlace en la biografía para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.

Extensiones de dominio personal

Encuentra una extensión que muestre tu identidad

No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Otras extensiones potentes pueden definir claramente tu marca personal.

.com

Para la confianza y credibilidad universales. Si logras incluir tu nombre aquí, le darás autoridad inmediata a cualquier proyecto.

.a mí

.co

.diseño

.blog

Convierte tu pasión en ganancias

Conecta a tu audiencia con toda tu presencia online con un simple enlace en tus perfiles de redes sociales. Añade redes sociales, vende sin esfuerzo y expande tu marca.
Construye tu marca

Controla por completo la apariencia de tu sitio web. Personaliza cada detalle con nuestro intuitivo editor de arrastrar y soltar y publica tu sitio en un dominio que refleje tu marca.

Crezca con un marketing más inteligente

Descubra todo el potencial de su enlace en la biografía con integraciones de SEO, análisis, captura de correo electrónico y marketing integradas.

Vender cualquier cosa

Comparte productos físicos, descargas digitales, llamadas de coaching, afiliados, productos impresos bajo demanda... Tu enlace en la biografía está diseñado para convertir.

Reenvío de dominio gratuito con cada dominio

Piensa en tu dominio personal como una puerta mágica que lleva a la gente justo a donde quieres. El redireccionamiento de dominio redirige automáticamente a los visitantes de tu dominio personalizado a otra URL. Dirige tu dominio directamente a tu enlace en la biografía o a cualquier destino.
Sea dueño de su identidad en línea

Encuentra un dominio personal que ayudará a que tu negocio se destaque

Preguntas frecuentes sobre nombres de dominio personales

Lea las respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo generar un nombre de dominio.

¿Cuáles son las mejores prácticas para elegir mi nombre de dominio personal?

¿Cómo funcionan los dominios personales?

¿Cuál es el mejor TLD para un nombre de dominio personal?

¿Cómo crear un enlace simple en la página de biografía para un dominio personal?

¿En qué se diferencia un dominio personal de un perfil en redes sociales?

¿Puedo utilizar mi dominio personal tanto para redirigir correo electrónico como sitios web?

¿Debo usar mi nombre completo, inicial del segundo nombre o un apodo en mi dominio personal?