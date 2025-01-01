Nombres de dominio personales

Protege tu dominio desde hoy

¿Qué es un dominio personal?

Un dominio personal es tu dirección única en internet. Es un enlace exclusivo y personalizado que reemplaza la función de las viejas direcciones genéricas. Puedes usarlo para tu web personal, portafolio, blog o dirección de email profesional.
¿Por qué debería obtener un dominio personal?

Email profesional para ti

Deja de usar emails genéricos. Configurar un email con dominio personal como contacto@tunombre.com es un pequeño paso, pero aumenta tu autoridad al instante.

Tu identidad protegida

Alguien podría tomar tu dominio personal antes que tú si esperas más. Asegurarlo cuanto antes te protege de la suplantación de identidad y garantiza que tu reputación digital esté manejada por ti.

Maneja tu imagen

Este enlace es solo tuyo, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo lo compartes y qué contenido muestras.

Obtén la primera posición

Un dominio memorable es fácil de compartir y de escribir para la gente. Este es un factor importante para mejorar el SEO, lo que ayuda a que tu sitio profesional se posicione mejor en los motores de búsqueda.

Dale más valor a tu marca

Empezar con un dominio profesional se vuelve valioso al instante. Esto te hace destacar como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.

Todos tus canales juntos

Usa tu dominio personal como puerta de entrada a todo tu contenido. Puedes usarlo como la dirección de tu enlace en la bio para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.

Extensiones de dominio personal

Consigue una extensión que refleje tu identidad

No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Otras grandes extensiones pueden definir tu marca personal a la perfección.

.com

Para la confianza y credibilidad universales. Si logras incluir tu nombre aquí, le darás autoridad a cualquier proyecto de inmediato.

.me

.co

.design

.blog

Haz dinero con lo que te apasiona

Conecta a tu público con toda tu presencia en internet con un simple enlace en tus perfiles de redes sociales. Añade redes sociales, vende fácilmente y haz crecer tu marca.
Crea tu marca

Toma el control total de cómo se ve y funciona tu sitio. Personaliza cada detalle con un editor de arrastrar y soltar intuitivo y publica tu web en un dominio que vaya perfecto con tu marca.

Crece con un marketing más inteligente

Desata todo el poder de tu enlace en la biografía con SEO integrado, analíticas, captura de emails e integraciones de marketing.

Vende lo que quieras

Comparte productos físicos, descargas digitales, llamadas de coaching, afiliados, ropa personalizada bajo pedido. Lo que quieras. Tu enlace en la bio está hecho para la conversión.

Reenvío de dominio gratis con cada dominio

Reenvío de dominio gratis con cada dominio

Aduéñate de tu identidad digital

Encuentra un dominio que haga destacar tu negocio

Preguntas frecuentes: nombres de dominio personales

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre cómo generar un nombre de dominio.

¿Cuáles son las recomendaciones al elegir mi nombre de dominio personal?

¿Cómo funcionan los dominios personales?

¿Cuál es el mejor TLD para un nombre de dominio personal?

¿Cómo creo una página de enlace en la bio sencilla para un dominio personal?

¿En qué se diferencia un dominio personal de un perfil en redes sociales?

¿Puedo usar mi dominio personal para redirigir emails y sitios web?

¿Debo usar mi nombre completo, inicial del segundo nombre o un apodo en mi dominio personal?

