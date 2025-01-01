Email profesional para ti Deja de usar emails genéricos. Configurar un email con dominio personal como contacto@tunombre.com es un pequeño paso, pero aumenta tu autoridad al instante.

Tu identidad protegida Alguien podría tomar tu dominio personal antes que tú si esperas más. Asegurarlo cuanto antes te protege de la suplantación de identidad y garantiza que tu reputación digital esté manejada por ti.

Maneja tu imagen Este enlace es solo tuyo, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo lo compartes y qué contenido muestras.

Obtén la primera posición Un dominio memorable es fácil de compartir y de escribir para la gente. Este es un factor importante para mejorar el SEO, lo que ayuda a que tu sitio profesional se posicione mejor en los motores de búsqueda.

Dale más valor a tu marca Empezar con un dominio profesional se vuelve valioso al instante. Esto te hace destacar como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.