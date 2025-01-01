Nombres de dominio personales
Protege tu dominio desde hoy
¿Qué es un dominio personal?
¿Por qué debería obtener un dominio personal?
Email profesional para ti
Deja de usar emails genéricos. Configurar un email con dominio personal como contacto@tunombre.com es un pequeño paso, pero aumenta tu autoridad al instante.
Tu identidad protegida
Alguien podría tomar tu dominio personal antes que tú si esperas más. Asegurarlo cuanto antes te protege de la suplantación de identidad y garantiza que tu reputación digital esté manejada por ti.
Maneja tu imagen
Este enlace es solo tuyo, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo lo compartes y qué contenido muestras.
Obtén la primera posición
Un dominio memorable es fácil de compartir y de escribir para la gente. Este es un factor importante para mejorar el SEO, lo que ayuda a que tu sitio profesional se posicione mejor en los motores de búsqueda.
Dale más valor a tu marca
Empezar con un dominio profesional se vuelve valioso al instante. Esto te hace destacar como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.
Todos tus canales juntos
Usa tu dominio personal como puerta de entrada a todo tu contenido. Puedes usarlo como la dirección de tu enlace en la bio para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.
Consigue una extensión que refleje tu identidad
No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Otras grandes extensiones pueden definir tu marca personal a la perfección.
.com
.me
.co
.design
.blog
Haz dinero con lo que te apasiona
Crea tu marca
Toma el control total de cómo se ve y funciona tu sitio. Personaliza cada detalle con un editor de arrastrar y soltar intuitivo y publica tu web en un dominio que vaya perfecto con tu marca.
Crece con un marketing más inteligente
Desata todo el poder de tu enlace en la biografía con SEO integrado, analíticas, captura de emails e integraciones de marketing.
Vende lo que quieras
Comparte productos físicos, descargas digitales, llamadas de coaching, afiliados, ropa personalizada bajo pedido. Lo que quieras. Tu enlace en la bio está hecho para la conversión.