En Instagram, TikTok y Facebook, un "link en la bio" o "enlace en la bio" se refiere al hipervínculo que aparece en la sección de biografía del perfil de un usuario.

Una biografía es donde un usuario comparte más sobre quiénes son y qué ofrecen. Esto resuelve muchos problemas para los usuarios. Por ejemplo, las biografías tienden a tener límites estrictos de caracteres, lo que significa que los usuarios necesitan aprovechar al máximo su espacio y a menudo solo pueden añadir un enlace.

Los enlaces externos en publicaciones o captions tampoco son clicables en la mayoría de las plataformas de redes sociales, lo que dificulta que los usuarios dirijan a su público a su sitio web o productos.

Un enlace en la biografía resuelve efectivamente estos problemas, lo que permite a los usuarios dirigir a su público a blogs, productos, portafolios y más, todo desde un solo lugar.