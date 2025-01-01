Op Instagram, TikTok en Facebook verwijst een ‘link in bio’ naar de hyperlink in het biografiegedeelte van het profiel van een gebruiker. In een biografie deelt een gebruiker meer informatie over zichzelf en wat hij of zij te bieden heeft.

Een link in bio lost veel problemen voor gebruikers op. Zo hebben biografieën vaak strikte limieten qua aantal tekens, waardoor gebruikers hun ruimte optimaal moeten benutten en vaak maar één link kunnen toevoegen.

Externe links in posts of bijschriften zijn op de meeste sociale mediaplatforms ook niet aanklikbaar, waardoor het voor gebruikers moeilijk is om hun publiek naar hun website of producten te leiden.

Een link in bio lost deze problemen op een effectieve manier op: gebruikers kunnen hun publiek vanaf één plek naar blogs, producten, portfolio's en meer leiden.