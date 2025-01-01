Zet klikken om in klanten met een link in bio

Leid verkeer naar wat belangrijk is – verkoop, deel en groei met één krachtige link.

0% transactiekosten Gratis maatwerk domeinnaam Altijd schaalbaar naar een volledige website
30-dagen-geld-terug-garantie
Zet klikken om in klanten met een link in bio

Zet je passie om in winst

Verbind je volgers met jouw online wereld via één simpele link in je sociale media profielen. Deel je socials, verkoop met gemak, en laat je merk groeien
Bouw je merk op

Bepaal zelf hoe je website eruitziet en aanvoelt. Pas elk detail aan met onze intuïtieve drag-and-drop-editor en lanceer je site op een domein dat bij jouw merk past.

Groei met slimme marketing

Benut het volledige potentieel van je link in bio met ingebouwde SEO, analytics, e-mailregistratie en marketingintegraties.

Verkoop wat je wilt

Deel fysieke producten, digitale downloads, coachinggesprekken, affiliates, print-on-demand merchandise. Je link in bio is ontworpen om te converteren.

Gebouwd om te schalen voorbij een biolink

Verdien geld met aandacht en bouw voort op een platform dat met je meegroeit – van een link in bio tot een volledige bedrijfswebsite.
Essentials
Onbeperkte links
Onbeperkte pagina's
Volledig aanpasbaar ontwerp
Mobiel bewerken
Gratis eigen domein
Video's & Instagram-feed insluiten
QR-codegenerator
Creator Plus
€  14,99BESPAAR 73%
€  3,99 /mnd
Voor 48 maand(en)

+ Maanden gratis

€ 12,99 bij verlenging
Betaalvoorwaarden

Profiteer van dit alles. Zonder extra kosten.

Gratis domein (9,99 € waarde)
24/7 klantenondersteuning
Gratis e-mailservice (tot max. 50 e-mailadressen)
30-dagen-geld-terug-garantie

Maak een link in bio in 3 stappen

1. Kies je bio site template

Blader door onze link in bio templates en kies er één die bij jouw persoonlijke merk of bedrijf past.
2. Voeg je links toe en personaliseer

Bewaar al uw producten, inhoud en links op één plek en werk ze op elke gewenst moment bij. Gebruik de drag-and-drop-editor om kleuren, lettertypen en afbeeldingen aan te passen en voeg vervolgens alle gewenste extra's toe.
3. Ga online

Kies gratis je eigen domein en publiceer je link in bio direct. Voeg hem toe aan je sociale netwerken en begin klikken om te zetten in klanten.
De link die met je meegroeit

Ga snel van start met een gepersonaliseerde link in bio die je op elk gewenst moment kunt uitbreiden tot een volledige website. Verkoop producten, deel content, publiceer een blog – alles is ingebouwd en klaar voor gebruik.

Onbeperkte schaalbaarheid

Voeg eenvoudig pagina's en secties toe wanneer je bedrijf groeit, en gebruik AI om het ontwerp in een paar seconden te updaten.

Geïntegreerde webshop

Voeg tot 600 producten toe, accepteer meer dan 100 betaalmethoden, en verdien meer, zonder verborgen transactiekosten.

Ingebouwd blog

Deel inzichten, bouw vertrouwen op en vergroot je zichtbaarheid met blogposts. Klaar om direct te publiceren op je bio site.

AI-tools suite

Ingebouwde AI die helpt om beter en sneller te bouwen. Maak op maat gemaakte teksten, ontwerp professionele visuals en optimaliseer elke pagina met slimme SEO-tools.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

acemcguiresacidtabs.com

Maak een link in bio website

Begin vandaag nog, het is makkelijker dan je denkt met Hostinger link in bio tool.

Link in bio maken FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over het maken van een link in bio website met Hostinger.

Wat is een link in bio of een bio site?

Wat betekent “link in bio” op Instagram, TikTok of Facebook?

Hoe voeg ik een link in bio toe?

Wat zijn de voordelen van een bio site?

Hoe maak ik een link in bio?

Wat kan ik naar mijn bio site linken?

Waarin verschilt de link in bio tool van Hostinger van andere tools, zoals Linktree?