Di Instagram, TikTok, dan Facebook, "link in bio" adalah link yang ditampilkan di bio profil pengguna. Bio adalah tempat pengguna menulis tentang dirinya dan apa yang ditawarkan.

Link in bio mengatasi berbagai masalah yang kerap dialami pengguna. Sebagai contoh, pengguna tak bisa menulis panjang di bio karena terdapat batas jumlah karakter. Itu berarti pengguna harus memaksimalkan ruang yang ada dan hanya bisa menambah satu link.

Di sebagian besar platform media sosial, link eksternal yang sering ditambahkan di postingan atau keterangan tidak dapat diklik. Pengguna jadi kesulitan jika ingin mengarahkan audiens ke website atau produk yang ditawarkan.

Link in bio dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pengguna dapat mengarahkan audiens ke blog, produk, portofolio, dan lain-lain. Semua link tersimpan di satu tempat.