Pedoman utama kami
10 Nilai Hostinger
Kami menerapkan nilai-nilai Hostinger dalam setiap aspek pekerjaan, mulai dari perekrutan hingga penerimaan calon karyawan, pembuatan keputusan, dan pemberian masukan.
Customer obsession
Anda memahami kebutuhan pelanggan, lalu mencari solusi.
Anda melakukan analisis mendalam agar dapat memahami pelanggan dengan lebih baik.
Anda berusaha keras untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan pelanggan.
Ownership
Anda mengutamakan pelanggan dan keberhasilan Hostinger.
Anda berkomitmen dan berdedikasi.
Anda berpikir jangka panjang.
Tindakan Anda mewakili perusahaan, bukan hanya tim. Anda tidak pernah berkata "Itu bukan tugas saya".
Learn and be curious
Anda terus belajar dan senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
Anda selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru dan ingin mempelajarinya.
Anda suka berinovasi.
Hire and develop the best
Anda selalu mempekerjakan talenta yang lebih unggul.
Anda mempertahankan orang-orang berkinerja tinggi.
Seorang pemimpin menciptakan pemimpin yang baru dan membimbing tim dengan sungguh-sungguh.
Anda membantu rekan kerja berkembang di dalam organisasi.
Highest standards
Anda selalu berusaha mencapai standar tertinggi meskipun banyak orang menganggapnya terlalu tinggi.
Anda menginspirasi banyak orang karena selalu ingin memberikan yang terbaik.
Anda terus meningkatkan standar dan memotivasi tim untuk memberikan hasil terbaik.
Freedom and responsibility
Anda memiliki motivasi yang tinggi, kesadaran diri, disiplin, dan senantiasa mengembangkan diri.
Anda berinisiatif dan tidak menunggu instruksi.
Anda berhak memperoleh kebebasan.
Focus
Anda selalu bertanya kepada diri sendiri, "Apa tindakan terbaik hari ini yang dapat mendukung keberhasilan saya di masa depan?"
Anda mahir menggunakan data untuk memperkuat intuisi dan membuat keputusan.
Anda berpikir strategis dan bisa menjelaskan apa yang menjadi prioritas Anda.
Bias toward action
Bertindak cepat sangat penting dalam bisnis.
Tidak semua keputusan dan tindakan perlu analisis mendalam karena dapat diperbaiki.
Anda langsung bertindak daripada menghabiskan waktu berdiskusi
Courage and candidness
Anda berani menyuarakan pendapat meskipun situasi menjadi canggung.
Anda memberikan masukan yang jujur, tanpa menunda-nunda.
Anda membuat keputusan penting dengan cepat dan tanpa ragu.
Anda kritis terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan.
Deliver results
Hasil kerja Anda memenuhi standar dan tepat waktu.
Anda memberikan apresiasi dan merayakan pencapaian.
Lebih dalam tentang budaya perusahaan kami
Menciptakan budaya perusahaan yang mendukung kesuksesan: Wujudkan visi jadi nyata
Masih ingatkah Anda dengan pertemuan ketika masalah kecil memicu perdebatan tak berujung, sampai-sampai semua orang lupa apa yang didebatkan?
Belajar sambil praktik: Cara Hostinger menumbuhkan budaya rasa ingin tahu
Di Hostinger, belajar bukan sekadar gaya, tapi juga bahan bakar yang menggerakkan mesin inovasi kami. Di dunia teknologi, terobosan hari ini bisa menjadi standar di masa depan. Oleh karena itu, kami membiasakan diri untuk belajar setiap hari agar bertumbuh baik secara pribadi maupun secara kolektif.
Capai performa terbaik: Menggunakan sistem manajemen performa bagi mereka yang bermotivasi tinggi
Selama lima tahun berturut-turut, Hostinger telah diakui sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan pesat di kawasan Eropa. Salah satu faktor utama dari pencapaian ini adalah upaya kami dalam memupuk budaya kinerja tinggi (high-performance culture).