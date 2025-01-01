Nuestras principales pautas
Los 10 principios de Hostinger
Aplicamos los principios de Hostinger en todos los aspectos de nuestro trabajo, desde la contratación hasta la forma en que ejecutamos, tomamos decisiones y cómo compartimos feedback.
El cliente es lo primero
Empiezas por entender al cliente y trabajas a partir de allí.
Investigas exhaustivamente y te esfuerzas por comprender mejor a nuestros clientes.
Trabajas duro para ganarte y mantener la confianza del cliente.
Sentido de pertenencia
Te preocupas por nuestros clientes y el éxito de Hostinger.
Te apasiona lo que haces: te comprometes emocional e intelectualmente.
Tomas decisiones pensando en el largo plazo.
Actúas en nombre de toda la empresa, más allá de tu equipo. Nunca dices "no es mi trabajo".
Aprende y cultiva tu curiosidad
Aprendes constantemente y siempre buscas mejorar.
Sientes curiosidad por nuevas posibilidades y las exploras.
La innovación forma parte de tu esencia.
Contrata y forma a los mejores
Siempre buscas contratar gente que te supere.
Mantienes solo a personas de gran desempeño.
Los líderes crean líderes y toman en serio su papel de formar a los demás.
Ayudas a las personas a escalar en la organización.
Los más altos estándares
Trabajas duro para alcanzar los estándares más altos. Muchos piensan que estos estándares son excesivamente altos.
Motivas a otros con tu pasión por la excelencia.
Constantemente elevas los estándares y motivas a tu equipo a ofrecer servicios de alta calidad.
Libertad y responsabilidad
Eres tu propia motivación, consciente de ti, tienes disciplina y ganas de superarte.
No esperas ni quieres que te digan qué hacer.
Te encanta la libertad y te la mereces.
Enfoque
Constantemente te preguntas: ¿Qué es lo mejor que puedo hacer hoy para contribuir al éxito a largo plazo?
Eres excelente al usar datos para respaldar tu intuición y tomar decisiones.
Piensas estratégicamente y puedes articular lo que estás y lo que no estás intentando hacer.
Prioriza la acción
La velocidad marca la diferencia en los negocios.
Muchas decisiones y acciones son reversibles y no requieren un análisis exhaustivo.
Promueves una forma de trabajar enfocada en la acción, no solo en la discusión.
Valentía y honestidad
Dices lo que piensas respetuosamente, aunque sea incómodo.
Compartes y solicitas feedback honesto y nunca esperas indicaciones.
Enfrentas decisiones difíciles sin caer en la indecisión.
Cuestionas acciones incompatibles con nuestros principios.
Entrega de resultados
Entregas resultados con la más alta calidad y justo cuando debes hacerlo.
Reconoces y celebras los logros.
Más sobre nuestra cultura
Dando forma a una cultura empresarial que garantice el éxito: de la visión a la realidad
¿Recuerdas aquella reunión en la que un asunto menor desencadenó un debate interminable y al final se olvidó el tema principal?
Aprendizaje en acción: cómo Hostinger fomenta una cultura de curiosidad
En Hostinger, el aprendizaje no es solo una palabra de moda: es el motor de nuestra innovación. En un mundo tecnológico donde el avance de ayer es la base del mañana. No solo nos mantenemos al día con las tendencias, adoptamos el aprendizaje como un ritual diario que impulsa el crecimiento personal y colectivo.
Alcanzando tu máximo potencial: lecciones sobre cómo construir nuestro sistema de gestión del rendimiento para personas totalmente motivadas
Hostinger ha sido reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento de Europa por quinto año consecutivo. Uno de los principales factores detrás de este notable resultado es nuestro esfuerzo por fomentar una cultura de alto rendimiento.