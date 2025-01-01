Convierte los clics en clientes con un enlace en la bio

Dirige el tráfico hacia lo que importa: vende, comparte y crece con un único enlace.

0% de comisiones por transacción Nombre de dominio personalizado gratis Escala a un sitio web completo cuando quieras
Garantía de reembolso de 30 días
Convierte los clics en clientes con un enlace en la bio

Convierte tu pasión en ganancias

Conecta a tu audiencia con toda tu presencia online con un solo enlace en tus perfiles de redes sociales. Añade tus redes, vende sin esfuerzo y expande tu marca.
Crea tu marca

Crea tu marca

Toma el control total del aspecto y la funcionalidad de tu sitio. Personaliza cada detalle con un intuitivo editor de arrastrar y soltar, y publica tu sitio en un dominio que se ajuste a tu marca.

Crece con un marketing más inteligente

Crece con un marketing más inteligente

Desata todo el potencial de tu enlace en la bio con SEO integrado, estadísticas, captura de email e integraciones de marketing.

Vende lo que quieras

Vende lo que quieras

Desde productos físicos, descargas digitales, llamadas de coaching y afiliados hasta productos impresos bajo demanda. Tu enlace en la biografía está diseñado para convertir.

Pensado para crecer mucho más allá del enlace en tu bio

Monetiza la atención y desarrolla una plataforma que crezca contigo: desde un enlace en la bio hasta un sitio de negocios integral.
Todo lo esencial
Enlaces ilimitados
Páginas ilimitadas
Diseño totalmente personalizable
Edición móvil
Dominio personalizado gratis
Inserción de videos y feed de Instagram
Generador de códigos QR
Creador Plus
14,99  €AHORRA 75%
3,79  € /mes
Por 48 meses

+ meses GRATIS

Precio de renovación: 12,99 €
Términos de pago

Disfruta de todo esto sin coste adicional.

Dominio gratis (valor: 9,99 €)
Atención al cliente 24/7
Servicio de email gratis (hasta 50 direcciones)
30 días de garantía de devolución del dinero

Crea tu enlace en la bio en 3 pasos

1. Elige la plantilla de tu sitio web de bio

1. Elige la plantilla de tu sitio web de bio

Explora nuestras plantillas de enlaces en la bio y elige la que mejor se adapte a tu marca o negocio.
2. Añade tus enlaces y personalízalos

2. Añade tus enlaces y personalízalos

Mantén todos tus productos, contenido y enlaces en un solo lugar y actualízalos en cualquier momento. Usa el editor de arrastrar y soltar para personalizar colores, fuentes e imágenes y añade los extras que necesites.
3. Publica

3. Publica

Elige tu dominio personalizado gratis y publica tu enlace en la biografía al instante. Añádelo a tus redes sociales y empieza a convertir clics en clientes.
1. Elige la plantilla de tu sitio web de bio

El enlace que crece contigo

Publica rápidamente con un enlace en la bio de tu marca que puede impulsar un sitio web cuando quieras. Vende productos, comparte contenido, publica un blog. Todo está integrado y listo para usar.

Escalabilidad ilimitada

Añade páginas y secciones fácilmente a medida que creces, y actualiza el diseño en segundos con ayuda de la IA.

Tienda integrada

Añade hasta 600 productos, acepta más de 100 métodos de pago y obtén más de tus ganancias sin tarifas de transacción ocultas.

Blog integrado

Comparte información, genera confianza y aumenta tu visibilidad con publicaciones de blog. Todo listo para publicar en tu biografía, sin complicaciones.

Herramientas de IA

IA integrada para crear mejor y más rápido. Crea textos a medida, diseña elementos visuales profesionales y optimiza cada página con herramientas SEO inteligentes.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Crea tu sitio web enlace en la bio

Comienza hoy mismo, es más fácil de lo que piensas con la solución de enlace en la bio de Hostinger.

FAQs: enlace en la bio

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo crear un sitio de enlace en la bio con Hostinger.

¿Qué es un enlace en la bio o sitio web de biografía?

¿Qué significa “enlace en la bio” en Instagram, TikTok o Facebook?

¿Cómo añadir un enlace en tu biografía?

¿Cuáles son los beneficios una página de enlace en la bio?

¿Cómo creo un enlace en la bio?

¿Que puedo vincular a mi página de enlace en la bio?

¿Que diferencia hay entre la herramienta de enlace en la bio de Hostinger de otras como Linktree?