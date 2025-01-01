Trasforma i click in clienti con un link in bio

Indirizza il traffico verso gli aspetti importanti: vendi, condividi e cresci con un unico potente link.

0% commissioni di transazione Nome di dominio personalizzato gratuito Passa a un sito web completo in qualsiasi momento
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Trasforma i click in clienti con un link in bio

Trasforma la tua passione in profitto

Collega il tuo pubblico alla tua intera presenza online tramite un semplice link nei tuoi profili social. Aggiungi i social, vendi senza sforzo e fai crescere il tuo brand.
Costruisci il tuo brand

Costruisci il tuo brand

Assumi il pieno controllo dell'aspetto e della struttura del tuo sito web. Personalizza ogni dettaglio con il nostro intuitivo editor drag and drop e lancia il tuo sito su un dominio che riflette il tuo brand.

Cresci con un marketing più intelligente

Cresci con un marketing più intelligente

Sfrutta appieno il potenziale del tuo link in bio con SEO integrata, analisi, acquisizione di indirizzi email e integrazioni di marketing.

Vendi quello vuoi

Vendi quello vuoi

Condividi prodotti fisici, download digitali, chiamate di coaching, affiliati, merchandising print on demand... Il tuo link nella bio è progettato per convertire.

Costruito per andare oltre a un semplice link nella biografia

Monetizza l'attenzione e costruisci su una piattaforma che cresce con te, da un link in bio a un sito aziendale completo.
Elementi essenziali
Link illimitati
Pagine illimitate
Design completamente personalizzabile
Modifiche da dispositivi mobile
Dominio personalizzato gratuito
Video incorporati e feed Instagram
Generatore di codici QR
Creator Plus
14,99  €73% DI RISPARMIO
3,99  € /mese
Per un periodo di 48 mesi

+ mesi GRATIS

12,99 € al rinnovo
Termini di pagamento

Goditi tutto questo. Senza costi aggiuntivi.

Dominio gratuito (valore 9,99 €)
Assistenza clienti 24/7
Servizio email gratuito (fino a 50 indirizzi email)
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Crea il tuo link in bio in 3 semplici passaggi

1. Scegli il template del tuo sito bio

1. Scegli il template del tuo sito bio

Sfoglia i nostri templati di link nella bio e scegli quello più adatto al tuo brand personale o alla tua attività.
2. Aggiungi i tuoi link e personalizza

2. Aggiungi i tuoi link e personalizza

Conserva tutti i tuoi prodotti, contenuti e link in un unico posto e aggiorna tutto in qualsiasi momento. Utilizza l'editor drag and drop per personalizzare colori, font e immagini, poi aggiungi eventuali elementi extra necessari.
3. Pubblica

3. Pubblica

Scegli gratuitamente il tuo dominio personalizzato e pubblica subito il tuo link nella bio. Aggiungilo ai tuoi social e inizia a trasformare i click in clienti.
1. Scegli il template del tuo sito bio

Il link che cresce insieme a te

Lancia rapidamente il tuo sito con un link personalizzato nella biografia che può essere trasformato in un sito web completo quando lo desideri. Vendi prodotti, condividi contenuti, pubblica un blog: è tutto già pronto e funzionante.

Espandibilità illimitata

Aggiungi facilmente pagine e sezioni man mano che cresci e utilizza l'AI per aggiornare il design in pochi secondi.

Negozio integrato

Pubblica fino a 600 prodotti, accetta oltre 100 metodi di pagamento e guadagna di più senza commissioni nascoste sulle transazioni.

Blog integrato

Condividi approfondimenti, crea fiducia e aumenta la visibilità con i post del blog. Pronto per la pubblicazione senza interruzioni sul tuo sito bio.

Suite di strumenti AI

AI integrata che ti aiuta a creare contenuti migliori e più velocemente. Crea testi personalizzati, progetta immagini professionali e ottimizza ogni pagina con strumenti SEO intelligenti.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Crea il tuo link nel sito web della bio

Inizia oggi stesso, è più facile di quanto pensi con la soluzione link in bio di Hostinger.

FAQ sul link in bio

Trova le risposte alle domande più frequenti sulla creazione di un link nel sito web bio con Hostinger.

Cos'è un link in bio o un sito web bio?

Cosa significa “link nella bio” su Instagram, TikTok o Facebook?

Come aggiungere un link nella tua bio?

Quali sono i vantaggi di un sito bio?

Come posso creare un link in bio?

Cosa posso inserire come link nella mia biografia sul sito?

In che modo lo strumento “link in bio” di Hostinger è diverso da altri, come Linktree?