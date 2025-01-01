Su Instagram, TikTok e Facebook, un “link nella biografia” si riferisce al collegamento ipertestuale presente nella sezione biografia del profilo di un utente. La biografia è lo spazio in cui un utente condivide maggiori informazioni su chi è e cosa offre.

Un link nella biografia risolve molti problemi per gli utenti. Ad esempio, le biografie tendono ad avere limiti rigidi sul numero di caratteri, il che significa che gli utenti devono sfruttare al massimo lo spazio a disposizione e spesso possono aggiungere un solo link.

Inoltre, i link esterni nei post o nelle didascalie non sono cliccabili sulla maggior parte delle piattaforme social, rendendo difficile per gli utenti indirizzare il proprio pubblico al proprio sito web o ai propri prodotti.

Un link nella biografia risolve efficacemente questi problemi, consentendo agli utenti di indirizzare il proprio pubblico a blog, prodotti, portfolio e altro ancora, tutto da un unico posto.