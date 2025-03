Il web hosting è un servizio che rende il tuo sito web disponibile su internet: il provider di web hosting ti affitta un server web dove conservare i file del tuo sito web. In poche parole, per far sì che il tuo sito diventi operativo, ti serve un piano di hosting.

Per far sì che il tuo sito sia sempre online e che tu riceva assistenza quando ne hai bisogno, l'opzione migliore è scegliere un web host affidabile e un tipo di web hosting adatto alle tue necessità. Tra i servizi di hosting per siti web più diffusi, sia per uso personale che commerciale, troviamo:

Hosting condiviso : più siti web vengono ospitati su un singolo server dove ogni utente riceve una certa quantità di spazio di archiviazione e risorse. L'hosting condiviso è l'opzione più economica, ideale per blogger e principianti.

: più siti web vengono ospitati su un singolo server dove ogni utente riceve una certa quantità di spazio di archiviazione e risorse. L'hosting condiviso è l'opzione più economica, ideale per blogger e principianti. Hosting WordPress : funziona in modo simile all'hosting condiviso, con la differenza che i piani di hosting WordPress gestiti offrono tanti strumenti e funzionalità per ottimizzare prestazioni e velocità del tuo sito WordPress e facilitarne la manutenzione.

: funziona in modo simile all'hosting condiviso, con la differenza che i piani di hosting WordPress gestiti offrono tanti strumenti e funzionalità per ottimizzare prestazioni e velocità del tuo sito WordPress e facilitarne la manutenzione. VPS hosting : questo tipo di servizio di web hosting divide un server fisico in più macchine virtuali, fornendo a ogni utente risorse dedicate e accesso root completo. I piani di hosting su server privati virtuali (VPS) sono più indicati per gli utenti esperti in cerca di maggiore potenza e controllo.

: questo tipo di servizio di web hosting divide un server fisico in più macchine virtuali, fornendo a ogni utente risorse dedicate e accesso root completo. I piani di hosting su server privati virtuali (VPS) sono più indicati per gli utenti esperti in cerca di maggiore potenza e controllo. Cloud hosting: in questa configurazione, i siti web sono ospitati su più server virtuali per ridurre possibili tempi di inattività e malfunzionamenti dell'hardware. I piani di cloud hosting sono ideali se cerchi uptime e prestazioni stabili per il tuo sito, come nel caso di web developer indipendenti con tanti clienti.

Inoltre, non dimenticare di controllare che il web host da te scelto includa un website builder o supporti i tuoi CMS per una creazione più agevole del tuo sito.

Hostinger fornisce un website builder, un programma di installazione di WordPress in un solo click e hosting ad alta velocità con uptime al 99,9% a un prezzo davvero imbattibile. Inizia con l'hosting condiviso e passa ai piani cloud se ti serve più potenza, oppure scegli i piani VPS se sei pronto per una soluzione su misura.

