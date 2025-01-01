Nomi di dominio personali

Ottieni subito un dominio personale

Cos'è un dominio personale?

Un dominio personale è il tuo indirizzo univoco su internet. È l'unico link di tua proprietà, che sostituisce i vecchi indirizzi web generici con un nome personalizzato. Puoi utilizzarlo per il tuo sito web personale, il tuo portfolio, il tuo blog o il tuo indirizzo email professionale.
Perché scegliere un dominio personale?

Ottieni un'email professionale

Smetti di usare quella vecchia email generica. Impostare un indirizzo email di dominio personale come contatto@iltuonome.com è un piccolo passo, ma aumenta immediatamente la tua autorevolezza.

Proteggi la tua identità

Se aspetti, il tuo dominio personale potrebbe non essere più disponibile. Prenderlo ora ti protegge dall'usurpazione di identità e garantisce che la tua reputazione online sia sotto il tuo controllo.

Controlla la tua immagine

Questo link è di tua proprietà esclusiva, non di una piattaforma o di un datore di lavoro. Sei tu a decidere come condividerlo e a quali contenuti indirizzare le persone.

Sii tra i primi risultati

Un dominio facile da ricordare è facile da condividere e digitare. Questo è un fattore fondamentale per migliorare la SEO, aiutando il tuo sito professionale a posizionarsi più in alto sui motori di ricerca.

Aumenta il valore del tuo brand

Partire con un dominio professionale conferisce immediatamente un valore aggiunto. Questo ti permette di distinguerti come nome riconoscibile, non solo come un altro link.

Consolida i tuoi canali

Utilizza il tuo dominio personale come punto di accesso a tutti i tuoi contenuti. Puoi usarlo come link in bio per organizzare i tuoi profili social, il portfolio e il curriculum.

Estensioni di dominio personali

Trova un'estensione che mostri la tua identità

Non preoccuparti se .com non è disponibile. Altre estensioni interessanti possono definire chiaramente il tuo brand personale.

.com

Per una fiducia e una credibilità universali. Se riesci a inserire il tuo nome qui, aggiungerai immediatamente autorevolezza a qualsiasi progetto.

.me

.co

.design

.blog

Trasforma la tua passione in profitto

Connetti il tuo pubblico alla tua intera presenza online tramite un semplice link nei tuoi profili social. Aggiungi i social, vendi senza sforzo e fai crescere il tuo brand.
Costruisci il tuo brand

Assumi il pieno controllo dell'aspetto del tuo sito web. Personalizza ogni dettaglio con il nostro intuitivo editor drag and drop e avvia il tuo sito con un dominio che riflette il tuo brand.

Cresci con un marketing più intelligente

Sfrutta appieno il potenziale del tuo link in bio con SEO integrata, analisi, acquisizione di email e integrazioni di marketing.

Vendi qualsiasi cosa

Condividi prodotti fisici, download digitali, chiamate di coaching, affiliati, merchandising print on demand... Il tuo link in bio è progettato per convertire.

Inoltro di dominio gratis con ogni dominio

Pensa al tuo dominio personale come a una porta magica che indirizza le persone esattamente dove vuoi. L'inoltro di dominio reindirizza automaticamente i visitatori dal tuo dominio personalizzato a un altro URL. Indirizza il tuo dominio direttamente al link in bio o a qualsiasi altra destinazione.
Diventa padrone della tua identità online

Trova un dominio personale che aiuterà la tua attività a distinguersi

FAQ sui nomi di dominio personali

Leggi le risposte alle domande più frequenti sulla generazione di un nome di dominio.

Quali sono le migliori pratiche per scegliere il mio nome di dominio personale?

Come funzionano i domini personali?

Qual è il miglior TLD per un nome di dominio personale?

Come creare una semplice pagina link in bio per un dominio personale?

In che cosa un dominio personale si differenzia da un profilo sui social media?

Il mio dominio personale può essere utilizzato sia per il reindirizzamento email che per quello del sito web?

Devo usare il mio nome completo, l'iniziale del secondo nome o un soprannome nel mio dominio personale?

