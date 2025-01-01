Nomi di dominio personali
Ottieni subito un dominio personale
Cos'è un dominio personale?
Perché scegliere un dominio personale?
Ottieni un'email professionale
Smetti di usare quella vecchia email generica. Impostare un indirizzo email di dominio personale come contatto@iltuonome.com è un piccolo passo, ma aumenta immediatamente la tua autorevolezza.
Proteggi la tua identità
Se aspetti, il tuo dominio personale potrebbe non essere più disponibile. Prenderlo ora ti protegge dall'usurpazione di identità e garantisce che la tua reputazione online sia sotto il tuo controllo.
Controlla la tua immagine
Questo link è di tua proprietà esclusiva, non di una piattaforma o di un datore di lavoro. Sei tu a decidere come condividerlo e a quali contenuti indirizzare le persone.
Sii tra i primi risultati
Un dominio facile da ricordare è facile da condividere e digitare. Questo è un fattore fondamentale per migliorare la SEO, aiutando il tuo sito professionale a posizionarsi più in alto sui motori di ricerca.
Aumenta il valore del tuo brand
Partire con un dominio professionale conferisce immediatamente un valore aggiunto. Questo ti permette di distinguerti come nome riconoscibile, non solo come un altro link.
Consolida i tuoi canali
Utilizza il tuo dominio personale come punto di accesso a tutti i tuoi contenuti. Puoi usarlo come link in bio per organizzare i tuoi profili social, il portfolio e il curriculum.
Trova un'estensione che mostri la tua identità
Non preoccuparti se .com non è disponibile. Altre estensioni interessanti possono definire chiaramente il tuo brand personale.
.com
.me
.co
.design
.blog
Trasforma la tua passione in profitto
Costruisci il tuo brand
Assumi il pieno controllo dell'aspetto del tuo sito web. Personalizza ogni dettaglio con il nostro intuitivo editor drag and drop e avvia il tuo sito con un dominio che riflette il tuo brand.
Cresci con un marketing più intelligente
Sfrutta appieno il potenziale del tuo link in bio con SEO integrata, analisi, acquisizione di email e integrazioni di marketing.
Vendi qualsiasi cosa
Condividi prodotti fisici, download digitali, chiamate di coaching, affiliati, merchandising print on demand... Il tuo link in bio è progettato per convertire.