Offriamo protezione DDoS con un firewall integrato per rilevare file dannosi. In caso di errore, sarai in grado di ripristinare i tuoi progressi dall'ultimo backup automatico.

Infine, puoi entrare nella modalità di emergenza in caso di problemi o incidenti imprevisti che potrebbero influire sulle prestazioni o sulla sicurezza del tuo VPS. La modalità di emergenza limita la connettività di rete, permettendoti di isolare e risolvere efficacemente il problema.