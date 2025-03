Recensioni Hostinger

Miglior supporto di sempre!

Ho provato diversi provider di web hosting negli ultimi 4 anni e devo ammettere che Hostinger è di gran lunga il migliore in termini di velocità, prezzi e, soprattutto, supporto. Come web designer è importante avere un supporto tempestivo poiché ospito i siti web dei miei clienti su Hostinger. Sono passati quasi due anni con loro e non potrei essere più soddisfatto. Lo consiglio vivamente a chiunque voglia avviare un'attività di web design o semplicemente creare un sito per se stesso.