Recenzie na Hostinger

Najlepší cenovo dostupný a kvalitný poskytovateľ hostingu!!

Hľadal som cenovo dostupného, ale aj kvalitného poskytovateľa hostingu. Po porovnaní niekoľkých recenzií som sa rozhodol pre hostinger. A vôbec to neľutujem. Všetko prebehlo v poriadku a predovšetkým veľmi rýchlo. Veľmi dobrá webová stránka s veľmi jasným vysvetlením nastavení a migrácie existujúcej webovej stránky. Migrácia prebehla perfektne a pri vytvorení ďalšej webovej stránky s doménou (bezplatná ponuka) som mal problém s SSL, ale to bolo veľmi rýchlo a veľmi dobre vyriešené ich profesionálnym pracovníkom helpdesku, ktorý mi pomohol násjť chybu a vyriešiť to!! Helpdesk je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a reagujú naozaj rýchlo, sú veľmi ochotný pomôcť, čo som doteraz nezažil!! Veľmi odporúčam pre všetkých, ktorí hľadajú cenovo dostupného, kvalitného a spoľahlivého poskytovateľa hostingu!!