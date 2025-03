Opiniões sobre a Hostinger

Adoro a Hostinger

Adoro a Hostinger, desde a perspetiva de um utilizador final até à perspetiva de um afiliado. Têm um apoio fantástico, tanto no chat, como no email e no gestor de conta. Nunca tive problemas com o alojamento, e o alojamento Cloud é extremamente RÁPIDO!!! Recomendo-o sempre aos meus clientes. Já utilizei vários fornecedores de alojamento, não houve nenhum que fosse melhor do que a Hostinger: painel de controlo, suporte, preços, desempenho, etc. Mais uma vez, adoro a Hostinger!