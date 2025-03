Uma extensão de domínio, também conhecida como domínio de topo (TLD), é a parte final de um nome de domínio, localizada após o último ponto. .com é o TLD mais popular e amplamente utilizado em endereços web.

As terminações de domínio ajudam as pessoas a identificar o objetivo do site ou sua localização geográfica. Por exemplo, um sítio que termine com .us indica que o seu foco é o público americano. A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), uma organização que mantém os TLD, divide todas as extensões de domínio em cinco categorias: extensões de domínio genéricas (gTLD), patrocinadas (sTLD), código de país (ccTLD), infraestrutura e teste (tTLD).

Combinar o nome certo do site com a extensão de domínio perfeita irá fornecer credibilidade ao seu negócio, ajudar os seus esforços de SEO, atrair mais visitantes e ajudar a estabelecer a sua marca online.