extensões de domínio, também chamadas de TLD (que é a sigla em inglês para Domínio de Nível Superior), é a última parte do endereço de um site. A extensão de domínio mais conhecida no mundo é a ".com"

As extensões de domínio ajudam os visitantes a identificar o propósito do site e o país no que ele é mais usado. Por exemplo, se o endereço do site termina em ".com.br", isso nos indica que ele foca no público brasileiro. A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), que é a organização que mantém todas as extensões de domínios, divide os TLDs em cinco categorias: genéricos (gTLD), operados por instituições privadas (sTLD), com código de país (ccTLD), de infraestrutura, e de teste (tTLD).

Com o nome certo e a extensão de domínio ideal, seu site vai conquistar mais credibilidade, ter um SEO aprimorado, atrair mais visitantes e ajudar a estabelecer sua marca na internet.