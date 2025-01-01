Hospedagem de aplicações web em Node.js
Crie aplicações web em minutos usando React, Next.js, Vite e outras tecnologias. Você programa, nós executamos. Implantações rápidas, sem surpresas na fatura e sem precisar de DevOps.
Apoiando mais de 1 milhão de desenvolvedores ao redor do mundo
Nada além do essencial. Zero enrolação.
Acessível
O melhor custo-benefício do mercado. Preço mensal único, sem surpresas.
Totalmente gerenciado
Você programa, nós mantemos tudo online. Servidores e segurança — por nossa conta.
Desempenho integrado
CDN, WAF e proteção DDoS da Hostinger incluídos.
Abordagem code-first
Faça o deploy direto do IDE - VS Code, Cursor, Claude ou qualquer assistente de IA.
Ecossistema poderoso integrado
Domínio e e-mail profissional grátis por 1 ano e SSL gerenciado grátis.
Funciona com a sua infraestrutura
Compatível com React, Next.js, Vite, Vue.js e outras tecnologias. Sem restrições. Crie do seu jeito.
Envie seu código. Nós cuidaremos do resto
1. Conecte seu projeto
Conecte-se ao GitHub, carregue um arquivo ZIP ou faça a implantação a partir do assistente de código de IA.
Seu framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são gerenciados e você está pronto para lançar o produto.
2. Publique em instantes
Publique sua aplicação web Node.js em segundos
Servidores, segurança e escalabilidade — a gente cuida de tudo.
3. Gerencie e escale
Fique no controle e cresça com confiança
Monitore o desempenho, mapeie domínios e faça redeploy automaticamente.
Faça o deploy direto do IDE. Sem usar painel de controle.
O Agentic Deployment conecta seu IDE à infraestrutura gerenciada da Hostinger, permitindo implantações rápidas de aplicações com foco no código — diretamente do seu editor ou pelo GitHub para controle de versão e colaboração em equipe.
Inicie aplicações web Node.js, projetos PHP ou WordPress sem interromper seu fluxo de trabalho.
Preço mensal único, sem surpresas
Cloud Startup
Otimizada para sites empresariais e lojas virtuais
Recursos
+ meses grátis
No plano de 48 meses. R$ 129.99/mês na renovação
O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x