Dès MAD 20.99/mois, sans frais supplémentaires

Déployez votre application web Node.js

Déployez vos applications web React, Next.js, Vite et bien d'autres en quelques minutes. Vous codez, nous assurons l'exécution. Déploiements rapides, aucune facture imprévue, zéro DevOps.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an Certificats SSL gérés gratuits
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez votre application web Node.js

Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde

L'efficacité sans compromis

Prix abordable

Le meilleur rapport qualité-prix du marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.

Solution entièrement gérée

Vous codez, nous veillons à la disponibilité, à la sécurité et à la gestion des serveurs.

Performances intégrées

CDN Hostinger, WAF et protection contre les attaques DDoS inclus.

Développement orienté code

Déployez vos projets directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant IA.

Puissant écosystème intégré

Nom de domaine et adresse email professionnelle offerts pendant 1 an, avec certificats SSL gérés inclus gratuitement.

Hébergement compatible avec votre stack

Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et bien d'autres. Aucune dépendance propriétaire. Créez à votre façon.

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA

Votre framework est automatiquement détecté et les commandes de compilation sont prises en charge. Vous êtes prêt(e) pour le déploiement.

1. Connectez votre projet

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web Node.js en quelques secondes

Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.

2. Déployez-le instantanément

3. Gérez et évoluez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance

Suivez les performances, gérez vos noms de domaine et redéployez automatiquement.

3. Gérez et évoluez
Nouveauté

Déployez vos projets directement depuis l'IDE, sans tableau de bord

Le déploiement avec agent connecte votre IDE à l'infrastructure gérée de Hostinger. Vous pouvez ainsi déployer vos applications directement depuis votre éditeur ou via GitHub pour la gestion de versions et la collaboration en équipe.

Lancez vos applications web Node.js, vos projets PHP ou WordPress sans quitter votre environnement de développement.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.

Déploiement local, impact global

Un prix mensuel unique, sans frais cachés

Lancez-vous en toute confiance. Notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous assure une expérience sans risque.
-75 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
MAD  20.99 /mois
Obtenez 48 mois pour MAD 1,007.52 (prix d'origine : MAD 3,983.52). Renouvellement au prix de MAD 67.99/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
Le plus populaire
-68 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
MAD  56.99 /mois
Obtenez 48 mois pour MAD 2,735.52 (prix d'origine : MAD 8,447.52). Renouvellement au prix de MAD 165.99/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

FAQ

Quels frameworks sont pris en charge ?

Quelle est la différence entre l'hébergement d'applications web et l'hébergement VPS ?

Y a-t-il une limite de trafic ou des frais de dépassement ?

Puis-je déployer des dépôts GitHub privés ?

Proposez-vous un service de migration gratuite ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

