Vanaf 2,99 €/mnd - geen extra kosten

Implementeer je Node.js web app

Lanceer React, Next.js, Vite en andere web apps in enkele minuten. Jij codeert, wij voeren het uit. Snelle implementaties, geen onverwachte facturen, geen DevOps.
Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer je Node.js web app

Ondersteunt meer dan 1 miljoen ontwikkelaars wereldwijd

Alle essentials. Geen onzin.

Betaalbaar

Beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. Eén maandprijs - geen verrassingen.

Volledig beheerd

Jij programmeert, wij zorgen dat het online blijft. Servers en beveiliging zijn geregeld.

Prestaties ingebouwd

Hostinger CDN, WAF en DDoS-beveiliging inbegrepen.

Code-first

Implementeer rechtstreeks vanuit IDE - VS Code, Cursor, Claude of een andere AI-assistent.

Krachtig ingebouwd ecosysteem

Gratis domein en zakelijk e-mailadres gedurende 1 jaar, plus gratis beheerde SSL's.

Werkt met jouw stack

Werkt met React, Next.js, Vite, Vue.js en meer. Geen lock-ins. Bouw op jouw manier.

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

Maak verbinding met GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit de AI-code-assistent

Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build commando's worden afgehandeld en je bent klaar om te leveren.

1. Verbind je project

2. Implementeer direct

Lanceer jouw Node.js web app in enkele seconden

Servers, beveiliging en schaalbaarheid – alles is geregeld.

2. Implementeer direct

3. Beheer en schaal

Houd de controle en schaal met vertrouwen

Monitor prestaties, breng domeinen in kaart en implementeer automatisch opnieuw.

3. Beheer en schaal
Nieuw

Direct vanuit IDE implementeren. Geen dashboard nodig.

Met Agentic Deployment wordt je IDE verbonden met de beheerde infrastructuur van Hostinger, waardoor je snel code-first apps kunt implementeren – rechtstreeks vanuit je editor of via GitHub voor versiebeheer en collaboratie.

Lanceer Node.js web apps, PHP- of WordPress-projecten zonder dat je je coderingsflow hoeft te onderbreken.

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Eén maandprijs, geen verborgen kosten

Ga vol vertrouwen aan de slag. Dankzij onze 30-dagen-geld-terug-garantie loop je geen enkel risico.
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Node.js web apps
2 CPU cores
2 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
MEEST POPULAIR
73% KORTING
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Node.js web apps
2 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

FAQ's

Welke frameworks worden ondersteund?

Wat is het verschil met VPS hosting?

Geldt er een datalimiet of toeslag voor extra data?

Kan ik privé GitHub-repositories implementeren?

Is er gratis migratie ondersteuning?

