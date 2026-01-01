Implementeer je Node.js web app
Ondersteunt meer dan 1 miljoen ontwikkelaars wereldwijd
Alle essentials. Geen onzin.
Betaalbaar
Beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. Eén maandprijs - geen verrassingen.
Volledig beheerd
Jij programmeert, wij zorgen dat het online blijft. Servers en beveiliging zijn geregeld.
Prestaties ingebouwd
Hostinger CDN, WAF en DDoS-beveiliging inbegrepen.
Code-first
Implementeer rechtstreeks vanuit IDE - VS Code, Cursor, Claude of een andere AI-assistent.
Krachtig ingebouwd ecosysteem
Gratis domein en zakelijk e-mailadres gedurende 1 jaar, plus gratis beheerde SSL's.
Werkt met jouw stack
Werkt met React, Next.js, Vite, Vue.js en meer. Geen lock-ins. Bouw op jouw manier.
Push je code. Wij doen de rest.
1. Verbind je project
Maak verbinding met GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit de AI-code-assistent
Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build commando's worden afgehandeld en je bent klaar om te leveren.
2. Implementeer direct
Lanceer jouw Node.js web app in enkele seconden
Servers, beveiliging en schaalbaarheid – alles is geregeld.
3. Beheer en schaal
Houd de controle en schaal met vertrouwen
Monitor prestaties, breng domeinen in kaart en implementeer automatisch opnieuw.
Direct vanuit IDE implementeren. Geen dashboard nodig.
Met Agentic Deployment wordt je IDE verbonden met de beheerde infrastructuur van Hostinger, waardoor je snel code-first apps kunt implementeren – rechtstreeks vanuit je editor of via GitHub voor versiebeheer en collaboratie.
Lanceer Node.js web apps, PHP- of WordPress-projecten zonder dat je je coderingsflow hoeft te onderbreken.
Eén maandprijs, geen verborgen kosten
Business voordelen
Alles in Business, plus:
Business voordelen
Alles in Business, plus:
De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.