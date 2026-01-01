Onze belangrijkste richtlijnen

De 10 Hostinger Principes

We passen de principes van Hostinger toe in elk aspect van ons werk, te beginnen bij het aannemen van personeel en vervolgens bij de manier waarop we werken, beslissingen nemen en feedback geven.

Klantgerichtheid

Je begint bij de klant en werkt van daaruit terug.
Je doet uitgebreid onderzoek en streeft ernaar om onze klanten beter te begrijpen.
Je doet er alles aan om het vertrouwen van je klanten te verdienen en te behouden.

Verantwoordelijkheid

Je voelt je sterk betrokken bij onze klanten en het succes van Hostinger.
Je bent gepassioneerd: toegewijd met hart en ziel.
Je neemt beslissingen op basis van de lange termijn.
Je treedt op namens het hele bedrijf, niet alleen namens je team. Je zegt nooit: "Dat is niet mijn taak".

Leer en wees nieuwsgierig

Je leert voortdurend en streeft er altijd naar om jezelf te verbeteren.
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en onderneemt actie om deze te onderzoeken.
Het zit in jouw aard om te innoveren.

De beste mensen aannemen en ontwikkelen

Je neemt altijd mensen aan die beter zijn dan jijzelf.
Je houdt alleen zeer effectieve mensen in dienst.
Leiders ontwikkelen leiders en nemen hun rol in het coachen van anderen serieus.
Je helpt mensen om binnen de organisatie te groeien.

Hoogste standaarden

Je streeft de hoogste standaarden na; anderen vinden deze standaarden misschien te hoog.
Je inspireert anderen met jouw streven naar uitmuntendheid.
Je legt de lat steeds hoger en stimuleert je team om diensten van hoge kwaliteit te leveren.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Je bent zelfgemotiveerd, zelfbewust, gedisciplineerd en streeft naar jezelf verbeteren.
Je wacht niet af en wilt (liever) niet dat anderen je vertellen wat je moet doen.
Je houdt van vrijheid, en dat verdien je ook.

Focus

Je vraagt jezelf voortdurend af: “Wat is het beste wat ik vandaag kan doen om bij te dragen aan succes op de lange termijn?”
Je bent goed in het gebruik van gegevens ter ondersteuning van je intuïtie en om beslissingen te nemen.
Je denkt strategisch en kunt duidelijk verwoorden wat je wel en niet probeert te doen.

Focus op actie

Snelheid is belangrijk in het zakenleven.
Veel beslissingen en acties zijn omkeerbaar en vereisen geen uitgebreid onderzoek.
Je stimuleert actiegericht gedrag in plaats van discussiegericht werk.

Durven en eerlijkheid

Je zegt wat je denkt, ook al voelt het ongemakkelijk.
Je geeft elkaar oprechte feedback en wacht daar niet mee.
Je neemt moeilijke beslissingen zonder te twijfelen.
Je stelt vragen bij handelingen die niet in overeenstemming zijn met onze principes.

Resultaten leveren

Je levert resultaten van de hoogste kwaliteit en op tijd.
Je herkent en viert prestaties.

