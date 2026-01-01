Wij maken een domeinnaam verhuizen makkelijk

Verhuis een domeinnaam in 4 eenvoudige stappen:

Voer de domeinnaam in die je wilt verhuizen

Voer je domeinnaam in en klik op Verhuizen.

Bereid je domein voor op de overdracht

Ontgrendel het domein dat je wilt verhuizen vanaf je huidige registrar.

Voltooi de aankoop

Voer de EPP-code of autorisatiecode voor domeinverhuizing in en bevestig de overdracht.

Ontvang een bevestigingsemail van je domeinregistrar

Je ontvangt een bevestiging van je domeinregistratie.
Waarom zou ik mijn domein verhuizen naar Hostinger?

Snelle afhandeling

Bij de meeste domeinverhuizingen (niet alle) wordt je domeinregistratie met 1 jaar verlengd vanaf de huidige vervaldatum.

Eenvoudig domeinbeheer

Hostinger biedt een breed scala aan tools aan om aan de behoeften van gevorderde gebruikers en website ontwikkelaars te voldoen. Alle tools zijn te beheren vanaf één plek.

Gratis privacybescherming

Gratis WHOIS-privacybescherming is inbegrepen bij elke in aanmerking komende domeinregistratie.

Bekijk onze transferprijzen hieronder

Domeinen
Overdrachts- / Verlengingsprijs
.com
8,99  €

Verlengingsprijs 16,99  € /jaar

.fr
6,99  €

Verlengingsprijs 10,99  € /jaar

.in
5,99  €

Verlengingsprijs 8,99  € /jaar

.org
11,99  €

Verlengingsprijs 13,99  € /jaar

.nl
0,99  €

Verlengingsprijs 8,99  € /jaar

.net
13,99  €

Verlengingsprijs 15,99  € /jaar

.lt
8,99  €

Verlengingsprijs 9,99  € /jaar

.es
0,99  €

Verlengingsprijs 9,99  € /jaar

.de
4,99  €

Verlengingsprijs 12,99  € /jaar

.eu
6,99  €

Verlengingsprijs 6,49  € /jaar

Voor een succesvolle domeinoverdracht

Controleer of er meer dan 60 dagen verstreken zijn sinds de domeinregistratie of laatste verhuizing.
Check de status van je domein. De status mag niet 'In afwachting van verwijdering' of 'Intrekken' zijn.
Zorg ervoor dat je toegang hebt tot de EPP-code van het domein. Lees meer over EPP.
Je Whois-privacybescherming moet uitgeschakeld zijn vóór het overdrachtsproces.
Domeinoverdracht FAQ's

Wat is een domeinnaamoverdracht?

Waarom zou ik mijn domein naar Hostinger verhuizen?

Hoe verhuis ik een domein?

Hoe lang duurt het om een domein naar Hostinger te verhuizen?

Kan ik een domein gratis overdragen?

Kan ik een domeinnaam gebruiken zonder hosting?

