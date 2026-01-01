Voer de domeinnaam in die je wilt verhuizen Voer je domeinnaam in en klik op Verhuizen.

Bereid je domein voor op de overdracht Ontgrendel het domein dat je wilt verhuizen vanaf je huidige registrar.

Voltooi de aankoop Voer de EPP-code of autorisatiecode voor domeinverhuizing in en bevestig de overdracht.