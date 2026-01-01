Wij maken een domeinnaam verhuizen makkelijk
.com vanaf
Voer het domein in dat je graag naar Hostinger wilt verhuizen
Verhuis een domeinnaam in 4 eenvoudige stappen:
Voer de domeinnaam in die je wilt verhuizenVoer je domeinnaam in en klik op Verhuizen.
Bereid je domein voor op de overdrachtOntgrendel het domein dat je wilt verhuizen vanaf je huidige registrar.
Voltooi de aankoopVoer de EPP-code of autorisatiecode voor domeinverhuizing in en bevestig de overdracht.
Ontvang een bevestigingsemail van je domeinregistrarJe ontvangt een bevestiging van je domeinregistratie.
Waarom zou ik mijn domein verhuizen naar Hostinger?
Snelle afhandeling
Bij de meeste domeinverhuizingen (niet alle) wordt je domeinregistratie met 1 jaar verlengd vanaf de huidige vervaldatum.
Eenvoudig domeinbeheer
Hostinger biedt een breed scala aan tools aan om aan de behoeften van gevorderde gebruikers en website ontwikkelaars te voldoen. Alle tools zijn te beheren vanaf één plek.
Gratis privacybescherming
Gratis WHOIS-privacybescherming is inbegrepen bij elke in aanmerking komende domeinregistratie.
Bekijk onze transferprijzen hieronder
Verlengingsprijs 16,99 € /jaar
Verlengingsprijs 10,99 € /jaar
Verlengingsprijs 8,99 € /jaar
Verlengingsprijs 13,99 € /jaar
Verlengingsprijs 8,99 € /jaar
Verlengingsprijs 15,99 € /jaar
Verlengingsprijs 9,99 € /jaar
Verlengingsprijs 9,99 € /jaar
Verlengingsprijs 12,99 € /jaar
Verlengingsprijs 6,49 € /jaar