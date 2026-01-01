Alle domeinextensies
Kies uit de populairste domeinnaamextensies voor jouw site.
De beste domeinextensies voor 2026
Waarom zou je een domein kopen uit de TLD-lijst van Hostinger?
Reputatie en Betrouwbaarheid
Wij zijn een respectabele, ICANN-geregistreerde registrar en we bieden een grote hoeveelheid domeinextensies. Kies een van de ruim 100 extensies en begin je direct aan je online reis.
Veiligheid en Privacy
WHOIS-Domein-Privacybescherming is bij Hostinger gratis inbegrepen voor ondersteunde TLD's. Bescherm je contactgegevens, naam en andere persoonlijke informatie tegen openbare toegang.
24/7 Expert-support
Als je tegen technische problemen aanloopt met je website of domeinnaamextensie, dan staat ons team van experts altijd klaar om je te helpen!
Alles wat je nodig hebt om je online bedrijf op te zetten
Vind de tools die je nodig hebt voor een succesvolle online reis. Het begint allemaal met de juiste domeinnaam.
Verken alle domeinextensies
Onze TLD-lijst bevat: generieke topleveldomeinen, landcode-TLD's en nieuwe TLD's. Wij hebben de beste domeinextensies voor je online projecten. Gebruik onze Domeinchecker om te controleren of deze beschikbaar is.
Bouw jouw website
Wij bieden snelle en betrouwbare webhosting met een 99,9% uptime-garantie. Kies tussen shared, cloud of managed hosting voor WordPress plannen en maak je nooit meer zorgen dat je website niet goed presteert of traag laadt.
Ga voor professionele e-mail
Verbeter de reputatie van je online bedrijf met een professioneel e-mailadres. Heb je het gevoel dat je een uitgebreider hulpmiddel nodig hebt voor het beheren van je workflow? Ga dan voor Google Workspace.
Ontdek de mogelijkheden en kies de beste TLD voor je website
Koop .ai Domein
Koop .club Domein
Koop .co Domein
Koop .com Domein
Koop .me Domein
Koop .net Domein
Koop .online Domein
Koop .org Domein
Koop .pro Domein
Koop .shop Domein
Koop .site Domein
Koop .space Domein
Koop .store Domein
Koop .tech Domein
Koop .app Domein
Koop .at Domein
Koop .ca Domein
Koop .cc Domein
Koop .ch Domein
Koop .dev Domein