Een domeinextensie, ook wel topleveldomein (TLD) genoemd, is het laatste deel van een domeinnaam; het deel dat achter de laatste punt staat. .com is het populairste TLD dat veel wordt gebruikt voor webadressen.

Aan een domeinextensie kan een bezoeker zien wat het doel of de geografische locatie is van een site. Een site die eindigt op .us geeft bijvoorbeeld aan dat deze gericht is op het Amerikaanse publiek. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), een organisatie die de TLD's beheert, heeft alle domeinextensies in vijf categorieën onderverdeeld: generieke domeinextensies (gTLD), gesponsorde (sTLD), landcode (ccTLD), Infrastructuur en test (tTLD).

Het combineren van de juiste websitenaam met de perfecte domeinextensie zal je bedrijf geloofwaardigheid geven, je SEO-inspanningen helpen, meer bezoekers aantrekken en je merk online vestigen.