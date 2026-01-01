Domainendung auswählen und Ihre Domain kaufen
Wählen Sie aus den beliebtesten Domainnamen-Erweiterungen die beste für Ihre Website.
Die besten Domainendungen für 2026
Warum Domains von Hostingers TLD-Liste kaufen?
Ansehen und Zuverlässigkeit
Wir sind ein seriöser ICANN-registrierter Registrar und bieten eine umfassende Liste von Domain-Endungen. Wählen Sie aus mehr als 100 Domain-Endungen und beginnen Sie Ihre Online-Reise auf die richtige Weise.
Sicherheit und Datenschutz
WHOIS Domain-Datenschutz ist bei Hostinger für unterstützte TLDs kostenlos enthalten. Schützen Sie Ihre Kontaktdaten, Ihren Namen und andere persönliche Informationen vor öffentlichem Zugriff.
24/7 Experten-Support
Wenn Sie technische Probleme mit Ihrer Website oder Ihrer Domainendung haben, steht Ihnen unser Team von Branchenexperten jederzeit zur Verfügung.
Alles, was Sie zum Aufbau Ihres Online-Geschäfts benötigen
Finden Sie die notwendigen Werkzeuge, um auf Ihrer Online-Reise erfolgreich zu sein. Alles beginnt mit einem perfekten Domainnamen.
Alle Domainendungen erkunden
Unsere TLD-Liste enthält: generische Top-Level-Domains, länderspezifische TLDs und neue TLDs. Hier finden Sie die besten Domainendungen für Ihre Online-Projekte. Nutzen Sie unseren Domain Check, um zu prüfen, ob die gewünschte Domain verfügbar ist.
Erstellen Sie Ihre Website
Wir bieten schnelles und zuverlässiges Webhosting mit einer 99,9 % Uptime-Garantie. Wählen Sie zwischen Shared-, Cloud- oder Managed Hosting für WordPress-Plänen und machen Sie sich nie wieder Sorgen darüber, dass Ihre Website nicht gut funktioniert oder langsam lädt.
Professionelle E-Mail erhalten
Verbessern Sie den Ruf Ihres Online-Unternehmens, indem Sie sich eine professionelle E-Mail-Adresse zulegen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ein umfassenderes Tool für die Verwaltung von Arbeitsabläufen benötigen, entscheiden Sie sich für Google Workspace.