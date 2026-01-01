Cloud Hosting
Mehr Geschwindigkeit. Mehr Ressourcen. Keine Komplexität
Cloud Startup
Optimiert für Unternehmen und E-Commerce-Websites
Ressourcen
Für eine Laufzeit von 48 Monaten. € 23.99/Monat, wenn Sie verlängern
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.
Wenn meine Kunden nach Hosting-Empfehlungen fragen, empfehle ich immer die Dienste von Hostinger. Warum? Weil es gute Preise, ein intuitives Panel und einen einfachen Umzugsprozess bietet.Lesen Sie die ganze Bewertung
Ich konnte das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich praktisch war.Lesen Sie die ganze Bewertung
Leistungsstarke Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen
Reginold
Sie sind die Besten, wenn es um Benutzerfreundlichkeit geht und definitiv der beste Sofort-Support, den Sie im Vergleich zu anderen erhalten.
Ikram Zakori
Hostinger ist der beste Webhosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Was ihn auszeichnet, ist sein außergewöhnlicher Kundensupport.
Firstname Lastname
Der Kundensupport von Hostinger war in jeder Phase des Projekts großartig.
WordPress-Tools. Für Ihren Komfort entwickelt
Ihre Website-Daten. In sicheren Händen
Verschiedene Projekte. Ein einfaches Dashboard
Außergewöhnliche Leistung. Für jede Herausforderung
Kostenloser und einfacher Website-Umzug
Wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich etwas machen soll, finde ich meistens einen Artikel darüber im Support-Bereich. Wenn ich keine Lösung finde, gehe ich einfach in den Live-Chat und jemand hilft mir sofort.
Ich arbeite jeden Tag mit fast allen Hosting-Unternehmen zusammen, und keines von ihnen ist so einfach wie Hostinger, wenn es um die Verwaltung von Hosting, SSL, E-Mail, Dateiverwaltung, Domainverwaltung und Kundenverwaltung geht.
Das Hilfreichste an Hostinger ist die Einfachheit der Einrichtung und der Inbetriebnahme. Die schnelle Abwicklung ist das, was diese Plattform von anderen unterscheidet. Außerdem ist die Preisgestaltung sehr wettbewerbsfähig, wenn nicht sogar die beste, die es derzeit gibt.