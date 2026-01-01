Online-Shop erstellen

Ihr Online-Shop, ganz einfach mit KI

Veröffentlichen Sie Ihr E-Commerce-Unternehmen schnell mithilfe von KI. Nur 2,99 €/Monat, plus eine kostenlose Domain und Business E-Mail für den Einstieg.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Mit KI schneller online verkaufen

KI-Produktgenerator

KI-Produktgenerator

Laden Sie Bilder hoch, erhalten Sie autogenerierte Produktbeschreibungen und bearbeiten Sie sie.

KI SEO-Assistent

KI SEO-Assistent

Erhalten Sie ohne Aufwand Vorschläge für Fokus-Keywords und ergänzen Sie Ihre Website mit SEO.

KI Logo Maker

KI Logo Maker

Übersetzen Sie Ihre Geschäftsvision schnell und einfach in eine individuelle visuelle Identität.

Was auch immer Sie verkaufen, wie auch immer Sie es verkaufen

Physische Produkte

Physische Produkte

Schalten Sie Ihre Produkte schnell online, indem Sie Bilder in großen Mengen hochladen. Entfernen Sie mit der KI Hintergründe, fügen Sie Produktbeschreibungen hinzu und optimieren Sie Ihren Katalog.

Digitale Produkte

Verdienen Sie noch heute mit Ihren Inhalten. Verkaufen Sie digitale Produkte wie E-Books, Kurse oder Vorlagen und lassen Sie Ihre Kunden diese sofort herunterladen.

Dienstleistungen

Erstellen Sie Ihren Online-Shop, indem Sie Ihre Fähigkeiten in Gewinn verwandeln. Erstellen Sie eine Unternehmenswebsite, um Ihre Dienste zu präsentieren und ein Portfolio aufzubauen, das Besucher in Kunden verwandelt.

Geschenkkarten

Erstellen Sie flexible, einfach zu teilende, digitale Prepaid-Geschenkkarten. Ob für Feiertage, Geburtstage oder besondere Anlässe – bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Geschenkoption.

Print-on-Demand

Verkaufen Sie individuelle Merchandise-Artikel ohne Lagerbestand. Printful produziert und versendet jede Bestellung automatisch.
Physische Produkte

Betreiben Sie Ihr E-Commerce-Geschäft mit Leichtigkeit

Erstellen und verwalten Sie Ihre E-Commerce-Website jederzeit und überall. Behalten Sie mit nur einem Dashboard die volle Kontrolle über Ihren Shop, egal ob Sie am Desktop oder Mobilgerät arbeiten.
Verwalten Sie unkompliziert Ihren Shop

Verwalten Sie unkompliziert Ihren Shop

Erfüllen Sie die Bestellungen Ihrer Kunden mühelos. Wickeln Sie Transaktionen mit über 100 Zahlungsmethoden ab und verfolgen Sie den Lagerbestand in Echtzeit.
Passen Sie Ihre Versand-Einrichtung an

Passen Sie Ihre Versand-Einrichtung an

Definieren Sie Ihre Versandzonen und die jeweiligen Lieferoptionen. Bestimmen Sie individuelle Regeln, beispielsweise kostenlosen Versand bei Großbestellungen.
Erreichen Sie Ihre Verkaufsziele

Erreichen Sie Ihre Verkaufsziele

Steigern Sie Ihre Online-Verkäufe und stärken Sie die Kundenbindung mit Produktbewertungen, Rabatten, Geschenkkarten und ähnlichen Produktempfehlungen.
Verfolgen Sie die Leistung Ihres Shops

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Shops

Überwachen Sie Verkäufe, Bestellungen und den durchschnittlichen Bestellwert. Schluss mit Spekulationen – treffen Sie datenbasierte Entscheidungen und optimieren Sie Ihr Geschäftswachstum.

Alles, was Sie für Ihren Online-Shop brauchen

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

Business Website-Baukasten
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
18,99  €84 % SPAREN
2,99  € /Mon.

+3 Monate GRATIS

Business Website-Baukasten
18,99  €84 % SPAREN
2,99  € /Mon.

+3 Monate GRATIS

Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Kostenlose Domain (sonst 9,99 €)
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
Alle Leistungen anzeigen
In Ihrem Plan enthalten
Kostenlose Domain (sonst 9,99 €)
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
Verkaufen Sie bis zu 1.000 Produkte und Dienste, vereinbaren Sie Termine
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio
Steigern Sie Ihren Umsatz mit benutzerdefinierten Rabattcodes und Geschenkkarten
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Erstellen Sie Ihren Shop mit KI Website-Baukasten in Minuten
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Machen Sie mit integriertem Marketing und SEO auf sich aufmerksam

Erstellen, senden und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach

Beschreiben Sie Ihre Idee und lassen Sie die KI versandfertige Marketing-E-Mails erstellen.

Erstellen, senden und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach

Marketing leicht gemacht

Verbessern Sie Ihre Marketingstrategien durch die Integration von Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics und mehr.
Marketing leicht gemacht

Eingebaute SEO-Tools

Optimieren Sie Ihren Shop für Suchmaschinen mit Hostingers integrierten SEO-Tools und KI SEO-Assistent.
Marketing leicht gemacht

Ermöglichen Sie eine reibungslosere Customer Journey, indem Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp anbieten.

Ermöglichen Sie eine reibungslosere Customer Journey, indem Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp anbieten.
Erhalten Sie Google Ads-Guthaben, indem Sie innerhalb von 60 Tagen einen qualifizierenden Betrag ausgeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

E-Commerce-Vorlagen zum Verkaufen

Erstellen Sie Ihren Online-Shop mit vollständig anpassbaren, mobilfreundlichen Design-Vorlagen. Profitieren Sie von allen E-Commerce-Funktionen, egal für welche Vorlage Sie sich entscheiden.
Alle E-Commerce-Vorlagen
Alle E-Commerce-Vorlagen
Alle E-Commerce-Vorlagen
Alle E-Commerce-Vorlagen
Indira Prieto Schriftkünstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin

Die Umsetzung meiner Vision in eine Website mit Hostinger Website-Baukasten war ein Kinderspiel, dank seiner Einfachheit und Geschwindigkeit.

Indira Prieto

Schriftkünstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin | theindysign.com

Sofortiger 24/7-Support

Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Kundenerfolgs-Team jederzeit mit einer Reaktionszeit von weniger als 3 Minuten zur Verfügung. Wegen möglicher Sprachbarrieren müssen Sie sich keine Sorgen machen, unsere Mitarbeiter sprechen über 8 Sprachen fließend.

Oder chatten Sie mit Kodee, unserem hauseigenen KI-Assistenten, der mit unserer umfangreichen Tutorial-Bibliothek trainiert wurde.

Sofortiger 24/7-Support

So erstellen Sie eine E-Commerce-Website

1. Aufbaumethode wählen

1. Aufbaumethode wählen

Verwenden Sie unseren KI Shop-Baukasten, um eine E-Commerce-Website in weniger als einer Minute zu erstellen, oder wählen Sie aus 150 von Designern gestalteten und vollständig anpassbaren E-Commerce Website-Vorlagen.

2. Online-Shop anpassen

Ordnen Sie Elemente einfach per Drag-and-Drop-Editor an und experimentieren Sie mit verschiedenen Schriftarten und Farbschemata. Sobald Sie mit dem Website-Design zufrieden sind, können Sie Ihre eigenen digitalen oder physischen Produkte hinzufügen.

3. Online gehen

Verbinden Sie Ihren idealen Domainnamen und starten Sie Ihren Online-Shop mit Selbstvertrauen – unsere 99,9 % Uptime-Garantie sorgt für ein zuverlässiges Einkaufserlebnis. Starten Sie sofort mit dem Verkauf an Kunden weltweit.
1. Aufbaumethode wählen

E-Commerce-Komplettlösung

Erstellen Sie heute Ihren Online-Shop. Mit KI E-Commerce Website-Baukasten ist es einfacher, als Sie denken.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen

Online-Shop erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema E-Commerce-Website

Was ist eine E-Commerce-Website?

Was ist ein E-Commerce Website-Baukasten?

Wie erstellt man eine E-Commerce-Website?

Wie viel kostet es, einen voll funktionsfähigen Online-Shop zu erstellen?

Wie profitabel ist E-Commerce?

Kann ich in meinem Online-Shop digitale Produkte verkaufen?

Wie lange dauert die Erstellung eines Online-Shops?

Erhebt Hostingers Online-Shop-Baukasten Verkaufsprovisionen?

Bekomme ich Unterstützung beim Erstellen meiner E-Commerce-Website?

Ist Hostinger E-Commerce Website-Baukasten SEO-freundlich?

Wie viele Produkte oder Dienste kann ich meinem Online-Shop hinzufügen?

Welche Zahlungsoptionen kann ich meinem Online-Shop hinzufügen? Kann ich in mehreren Währungen verkaufen?

Kann ich meine E-Commerce-Website in soziale Medien integrieren?

Kann ich mit Hostinger Print-on-Demand-Produkte verkaufen?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.