Hostinger Bewertungen

Der günstigste und hochwertigste Hostinganbieter!!

Ich war auf der Suche nach einem erschwinglichen, aber auch qualitativ hochwertigen Hosting-Anbieter. Nachdem ich einige Bewertungen verglichen hatte, entschied ich mich für Hostinger. Und ich bereue nichts. Alles lief gut und vor allem sehr schnell. Sehr gute Website mit sehr klaren Erklärungen zu Einstellungen und Übertragung einer bestehenden Website. Die Übertragung verlief perfekt und bei der Erstellung einer zusätzlichen Website mit Domain (kostenloses Angebot) gab es ein SSL-Problem, aber das wurde sehr schnell und sehr gut von dem professionellen und kundenfreundlichen Helpdesk-Mitarbeiter gelöst, der mitgedacht hat!!! Der Helpdesk ist auch rund um die Uhr erreichbar und sie reagieren wirklich schnell. Sie sind so serviceorientiert, das habe ich noch nie erlebt!!! Für mich ist das sehr empfehlenswert für alle, die einen erschwinglichen, qualitativ hochwertigen, zuverlässigen Hosting-Anbieter suchen!!