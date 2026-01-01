Bringen Sie Ihre Idee online

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Erzählen Sie der KI Ihre Idee und sehen Sie, wie sie zum Leben erwacht – oder wählen Sie eine Vorlage, um schneller zu starten.

Einfach bearbeiten

Bitten Sie die KI, etwas zu bearbeiten – von Text und Design bis zur Funktionalität. Optimieren Sie Texte und Bilder anschließend im Editor.

Mit 1 Klick live gehen

Veröffentlichen Sie Ihre Website mit einem Klick unter einer benutzerdefinierten Domain – wann immer Sie bereit sind.

Rundum KI-Partner

Von Code und Design bis hin zu Inhalten und SEO – Horizons kümmert sich um alles. Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und Horizons erweckt sie zum Leben – schnell und bereit zur Veröffentlichung.

Integrationen

Verbinden Sie Stripe und Supabase und veröffentlichen Sie echte, funktionierende Produkte – ohne technische Kenntnisse.

Über 80 Sprachen

Horizons funktioniert in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.

Schnelle Veröffentlichung

Erhalten Sie sicheres Hosting, eine benutzerdefinierte Domain, geschäftliche E-Mail und mehr – alles an einem Ort.

Arbeitet mit Spitzentechnologie

Horizons nutzt neueste LLMs, um Code, Text und Designs höchster Qualität bereitzustellen.

Experten-Support

Erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe von unseren freundlichen Kundenerfolgs-Experten in 8 Sprachen.

Über 20 Jahre Erfahrung

Horizons wurde von Hostinger entwickelt — einem Unternehmen mit über 4 Mio. Kunden weltweit.

Schalten Sie das komplette Hostinger Horizons-Erlebnis frei

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

30 % Rabatt
Explorer
9,99  €
6,99  € /Mon.
30 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 119,88 €). Verlängerungspreis: 6,99 €/Mon.
Keine kostenlose Domain
1 kostenloses Postfach pro Website für 1 Jahr

Explorer-Vorteile:

1 Website erstellen
Benutzerkonten, Logins und Datenspeicher hinzufügen
Versionsverlauf des Projekts
SEO-optimierte Projekte
Von KI-Tools gefunden werden
Mit Text prompten
Standard-Support
BESTSELLER
30 % Rabatt
Starter
19,99  €
13,99  € /Mon.
70 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 167,88 € (regulärer Preis 239,88 €). Verlängerungspreis: 13,99 €/Mon.
Kostenlose Domain für 1 Jahr
2 kostenlose Postfächer pro Website für 1 Jahr

Alles aus Explorer, plus:

Bis zu 25 Projekte erstellen
24/7 Prioritätssupport
Abonnements verkaufen
Physische und digitale Produkte verkaufen
Projektbesucher mit Analysen verfolgen
Mit Bildern und Sprache prompten
Kostenloser Chat-Modus für Hilfe und Anleitung
Text und Bilder bearbeiten, ohne die KI zu fragen
Jederzeit KI-Credits aufladen
An Projekten zusammenarbeiten
29 % Rabatt
Hobbyist
55,99  €
39,99  € /Mon.
200 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 479,88 € (regulärer Preis 671,88 €). Verlängerungspreis: 39,99 €/Mon.
Kostenlose Domain für 1 Jahr
5 kostenlose Postfächer pro Website für 1 Jahr

Alles aus Starter, plus:

Bis zu 50 Projekte erstellen
Code-Editor
Projekte als Vorlage duplizieren
20 % Rabatt
Hustler
99,99  €
79,99  € /Mon.
400 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 959,88 € (regulärer Preis 1.199,88 €). Verlängerungspreis: 79,99 €/Mon.
Kostenlose Domain für 1 Jahr
5 kostenlose Postfächer pro Website für 1 Jahr

Alles aus Hobbyist, plus:

Frühzeitiger Zugang zu neuen Funktionen
Von Benutzern geliebt, von Branchenführern empfohlen

Wir sind stolz, Gründer und Unternehmen weltweit unterstützen zu dürfen. Hier sind ihre Aussagen.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

