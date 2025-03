Iako su oba rješenja dizajnirana za korisnike bez tehničkog znanja, služe različitim svrhama.

Hostinger Horizons je AI generator aplikacija bez kodiranja koji vam omogućuje izradu prilagođenih web aplikacija. Te se aplikacije pokreću u web pregledniku i omogućuju korisnicima interakciju s podacima putem interneta. Web aplikacijama se može pristupiti s bilo kojeg uređaja s internetskom vezom i lako se ažuriraju jer se promjene vrše na strani poslužitelja.

To ih čini idealnim za poduzetnike (i one koji će to tek postati) koji trebaju prilagođena softverska rješenja. Uz Hostinger Horizons možete jednostavno izraditi aplikaciju pomoću umjetne inteligencije, bez angažiranja programera.

S druge strane, Hostinger AI alat za izradu web stranica pomaže vam izraditi web stranice, poput blogova, portfelja i internetskih trgovina koristeći najnovije mogućnosti umjetne inteligencije.

Ukratko, Hostinger Horizons je alat za izradu prilagođenih web aplikacija, dok Hostinger AI alat za izradu web stranica služi upravo za izradu web stranica.