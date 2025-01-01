Vaš projekt, optimiziran za tražilice i umjetnu inteligenciju

Hostinger Horizons automatski generira sve što je potrebno kako bi tražilice indeksirale vaše stranice i kako bi ih bolje razumjeli AI alati poput ChatGPT-a, Geminija i Meta AI-a.

Nije potrebna kreditna kartica.

Automatski optimizirano za vidljivost

Nakon što vaša web-lokacija bez koda postane dostupna na prilagođenoj domeni, ključne SEO i AI datoteke za vidljivost poput sitemap.xml, robots.txt i llms.txt automatski se kreiraju. To pomaže tražilicama i AI alatima da razumiju vaš sadržaj - nije potrebno postavljanje.
Automatski optimizirano za vidljivost
Uvijek uključeno

Pametno objavljivanje za SEO i AI otkrivanje

Platforma za pretraživanje umjetnom inteligencijom

Pomoćni alati poput ChatGPT-a, Geminija, Claudea, Perplexityja i Meta AI-a razumiju vašu stranicu. S automatski generiranim LLMs.txt-om, AI sustavi točno znaju gdje tražiti, što povećava vaše šanse da budete preporučeni u odgovorima i sažecima.

Najbolje SEO prakse

Nula podešavanja, maksimalni rezultati

Novi ste u AI SEO-u? Pogledajte i naučite za nekoliko minuta

Ovi kratki videozapisi objašnjavaju što znači generativna optimizacija za tražilice (GEO) i kako održati svoj sadržaj vidljivim.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

Nije potrebna kreditna kartica.