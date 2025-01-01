Vaš projekt, optimiziran za tražilice i umjetnu inteligenciju

Pomoćni alati poput ChatGPT-a, Geminija, Claudea, Perplexityja i Meta AI-a razumiju vašu stranicu. S automatski generiranim LLMs.txt-om, AI sustavi točno znaju gdje tražiti, što povećava vaše šanse da budete preporučeni u odgovorima i sažecima.

Pomoćni alati poput ChatGPT-a, Geminija, Claudea, Perplexityja i Meta AI-a razumiju vašu stranicu. S automatski generiranim LLMs.txt-om, AI sustavi točno znaju gdje tražiti, što povećava vaše šanse da budete preporučeni u odgovorima i sažecima.

Nema potrebe za konfiguriranjem postavki indeksiranja ili brigom o indeksiranju. Horizons stvara datoteke sitemap.xml i robots.txt za svaki objavljeni projekt — održavajući vaš sadržaj strukturiranim, pretraživim i usklađenim s najboljim SEO praksama.

Nema potrebe za konfiguriranjem postavki indeksiranja ili brigom o indeksiranju. Horizons stvara datoteke sitemap.xml i robots.txt za svaki objavljeni projekt — održavajući vaš sadržaj strukturiranim, pretraživim i usklađenim s najboljim SEO praksama.

Nula podešavanja, maksimalni rezultati