Tu proyecto, optimizado para motores de búsqueda e IA

Optimizado automáticamente para visibilidad

Una vez que tu sitio web sin código se publique en un dominio personalizado, se crearán automáticamente archivos clave de SEO y visibilidad de IA, como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt. Esto ayuda a los motores de búsqueda y a las herramientas de IA a comprender tu contenido, sin necesidad de configuración.