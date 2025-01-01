Ditt prosjekt, optimalisert for søkemotorer og AI

Hostinger Horizons genererer automatisk alt som trengs for å få nettstedene dine indeksert av søkemotorer og bedre forstått av AI-verktøy som ChatGPT, Gemini og Meta AI.

Automatisk optimalisert for synlighet

Når nettstedet ditt uten kode legges ut på et tilpasset domene, opprettes viktige SEO- og AI-synlighetsfiler som sitemap.xml, robots.txt og llms.txt automatisk. Dette hjelper søkemotorer og AI-verktøy med å forstå innholdet ditt – ingen oppsett nødvendig.
Hjelp verktøy som ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity og Meta AI med å forstå nettstedet ditt. Med LLMs.txt generert automatisk, vet AI-systemer nøyaktig hvor de skal lete, noe som forbedrer sjansene dine for å bli anbefalt i svar og sammendrag.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koding komprimerer utviklingen med 45%, med verktøy som Hostinger Horizons som gjør naturlig språk om til fungerende prototyper på timer i stedet for uker. Inngangsbarrieren for å bygge programvare er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig sjansen til å teste ut det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerverktøy, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er kanskje det mest effektive vibe-kodeverktøyet for å bygge apper verdt en million dollar.

Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måte å lage MVP-er og teste ideer før man satser alt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet og kundene dine ved hjelp av Hostingers HORIZONS AI! Rett og slett fantastisk – se selv!

Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
@nice_gamin60974

Elsker hvordan ting går med @Hostinger Horizons! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Den har vært banebrytende, ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst distribuere både front- og backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»

Steve Salihu
@stevesalihu

Nå kan du bygge webapper bare ved å skrive inn en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig kult!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.

Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

