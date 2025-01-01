Direkte tekstredigering gjort enkelt
Med tekstredigeringsmodusen i Hostinger Horizons kan du ganske enkelt klikke på teksten du ser i forhåndsvisningen og skrive den om umiddelbart. Ingen forespørsler, ingen kommandoer, bare jevn redigering på stedet.
Endre og forbedre innholdet ditt enkelt
Med Horizons kan du oppdatere innholdet ditt direkte i forhåndsvisningsvinduet. Aktiver redigeringsmodus, klikk på det du vil endre, og begynn å skrive - så enkelt er det.
Oppdater overskrifter, avsnitt eller knappetekst, og se endringene dine vises direkte. Ingen tilleggsprogrammer, ingen bortkastede meldinger, ingen ventetid.
Bruk mindre tid på redigering, mer tid på å skape
Gjør presise endringer på stedet
Juster tekst gratis
Få resultater raskt
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe-koding komprimerer utviklingen med 45%, med verktøy som Hostinger Horizons som gjør naturlig språk om til fungerende prototyper på timer i stedet for uker. Inngangsbarrieren for å bygge programvare er dramatisk lavere.
Jeg fikk nylig sjansen til å teste ut det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerverktøy, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger Horizons er kanskje det mest effektive vibe-kodeverktøyet for å bygge apper verdt en million dollar.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måte å lage MVP-er og teste ideer før man satser alt.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet og kundene dine ved hjelp av Hostingers HORIZONS AI! Rett og slett fantastisk – se selv!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker hvordan ting går med @Hostinger Horizons! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Den har vært banebrytende, ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst distribuere både front- og backend.
Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»
Nå kan du bygge webapper bare ved å skrive inn en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig kult!
Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.