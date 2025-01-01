Avec Horizons, vous pouvez actualiser votre contenu directement dans la fenêtre d'aperçu. Activez le mode édition de texte, cliquez sur le texte que vous souhaitez modifier, puis commencez à écrire.

Mettez à jour les titres, paragraphes ou boutons et voyez vos changements apparaître en direct. Aucun add-on, aucun crédit IA perdu, aucune attente.