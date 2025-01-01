Lancez votre idée de rêve avec notre générateur d'IA
Transformez cette application, cette entreprise ou cet outil en quelque chose de réel en quelques minutes grâce à la plateforme sans code de Hostinger Horizons.
Comment lancer votre idée avec notre générateur d'IA
Définissez votre idée et ses caractéristiques clés
Décidez du type de site Web ou d’application Web que vous souhaitez créer, puis décrivez ses principales fonctionnalités, des pages et de la conception aux comptes d’utilisateurs ou aux systèmes de paiement.
Décrivez simplement ce que vous voulez
Oubliez la complexité du codage. Avec Hostinger Horizons, décrivez simplement votre idée et transformez les suggestions d'IA en sites web et applications web entièrement fonctionnels, sans aucun code requis.
Construire, tester et lancer
Générez votre projet, personnalisez-le et effectuez des tests. Une fois prêt, publiez votre site web ou votre application en ligne d'un simple clic.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec notre générateur d'IA
Site Web d'adhésion
Générateur de factures
Site Web d'entreprise
Validateur d'idées d'entreprise
Suivi du pipeline des ventes
Application de collecte de commentaires
Application Web de réservation de restaurant
Construisez plus rapidement et plus intelligemment avec le générateur d'IA Hostinger Horizons
Créateur d'applications Web IA tout-en-un
Du code et du design au contenu et au référencement, Horizons s'occupe de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des applications concrètes et fonctionnelles, sans compétences techniques requises.
Conçu pour la vitesse, pas pour la lutte
Décrivez votre idée et l'IA la transforme en une application prête à être lancée en quelques minutes. Avec plus de 80 langues disponibles, vous pouvez créer votre propre application.
Lancez-vous rapidement, évoluez plus rapidement
Lancez-vous en un clic : hébergement sécurisé, nom de domaine personnalisé, e-mail professionnel et bien plus encore, tout inclus. Oubliez les outils tiers et développez votre activité sans limites.
Propulsé par la meilleure technologie
Horizons utilise des LLM avancés et des intégrations de pointe pour fournir un code propre, un contenu soigné et une conception élégante pour vos idées d'applications Web les plus audacieuses.