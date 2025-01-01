Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre générateur d'IA.

Un générateur d'IA est un outil qui vous permet de créer des sites web ou des applications en décrivant simplement votre idée. Au lieu d'écrire le code ou de concevoir les mises en page vous-même, l'IA génère la structure, le contenu et le design, vous permettant ainsi de lancer vos projets plus rapidement et plus facilement.

Non. Hostinger Horizons est conçu pour tous : aucune connaissance en codage ou en design n'est requise. Décrivez simplement vos besoins, et l'IA s'occupe du reste.

Ai-je besoin de compétences techniques pour utiliser un générateur d’IA ?

Vous pouvez créer une large gamme de projets, des outils professionnels comme les CRM et les générateurs de factures aux sites créatifs comme les podcasts, les portfolios et les applications SaaS. Si vous pouvez le décrire, Horizons peut vous aider à le créer.

Que puis-je créer avec le constructeur d'IA Hostinger Horizons ?

Horizons includes built-in SEO features that automatically optimize your site or app. For example, it’ll create sitemap.xml and robots.txt files for every website published. Learn more about its SEO features here .

Comment le constructeur d'IA gère-t-il le référencement (optimisation des moteurs de recherche) ?

Vous pouvez également utiliser Hostinger Horizons pour apporter des modifications et générer de nouvelles versions de votre application ou site, à condition de disposer de suffisamment de crédits de message. Décrivez simplement les modifications souhaitées dans un message adressé à notre outil de création d'IA.

Oui, vous pouvez continuer à modifier votre projet après sa génération par l'IA. Si vous souhaitez modifier uniquement le texte et le code, aucun crédit de message n'est requis et vous pouvez le faire directement.

Puis-je personnaliser un projet après l'avoir généré par l'IA ?

Absolument. Vous pouvez connecter Stripe et d'autres outils pour accepter des paiements, vendre des services ou gérer des applications par abonnement.

Puis-je monétiser un projet créé avec un constructeur d'IA ?

Puis-je tester un projet créé avec Hostinger Horizons ?