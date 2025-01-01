Spustite svoj vysnívaný nápad s naším tvorcom s umelou inteligenciou

Premeňte túto aplikáciu, firmu alebo nástroj na niečo skutočné v priebehu niekoľkých minút pomocou platformy Hostinger Horizons bez kódovania.

Nie je potrebná žiadna kreditná karta
Spustite svoj vysnívaný nápad s naším tvorcom s umelou inteligenciou

Ako spustiť svoj nápad pomocou nášho nástroja na tvorbu nápadov s umelou inteligenciou

Stačia len tri jednoduché kroky, aby ste svoj nápad vdýchli životu…
01

Definujte svoju myšlienku a jej kľúčové vlastnosti

Rozhodnite sa, aký typ webovej stránky alebo webovej aplikácie chcete vytvoriť, a potom načrtnite jej kľúčové funkcie – od stránok a dizajnu až po používateľské účty alebo platobné systémy.

02

Len opíš, čo chceš

Preskočte zložité kódovanie. S Hostinger Horizons jednoducho popíšte svoj nápad a premeňte výzvy umelej inteligencie na plne funkčné webové stránky a webové aplikácie – nie je potrebný žiadny kód.

03

Vytvoriť, otestovať a spustiť

Vygenerujte si projekt, prispôsobte ho a spustite testy. Keď bude hotový, publikujte svoju webovú stránku alebo aplikáciu online jediným kliknutím.

Pozrite sa, čo dokážete vytvoriť s naším AI Builderom

Vytvárajte SaaS produkty s ľahkosťou – od obchodných nástrojov až po digitálne služby, všetko na základe jednoduchých pokynov.
Pozrite sa, čo dokážete vytvoriť s naším AI Builderom

Webová stránka členstva

Vytvorte priestor len pre členov, aby ste oslovili svoje publikum a rozšírili svoju komunitu.
Začať stavať

Generátor faktúr

Webová stránka firmy

Validátor podnikateľských nápadov

Sledovač predajného kanála

Aplikácia na zber spätnej väzby

Webová aplikácia na rezervácie reštaurácií

Tvorte rýchlejšie a inteligentnejšie s nástrojom na tvorbu obsahu s umelou inteligenciou Hostinger Horizons

Nástroj na tvorbu webových aplikácií s umelou inteligenciou v jednom

Od kódu a dizajnu až po obsah a SEO, Horizons sa postará o všetko. Prepojte nástroje ako Stripe a Supabase a spustite skutočné, funkčné aplikácie – nie sú potrebné žiadne technické zručnosti.

Stvorené pre rýchlosť, nie pre boj

Popíšte svoj nápad a umelá inteligencia ho v priebehu niekoľkých minút premení na aplikáciu pripravenú na spustenie. Vďaka podpore viac ako 80 jazykov môžete tvoriť vlastnými slovami.

Rýchle spustenie, rýchlejšie škálovanie

Spustite prevádzku jedným kliknutím: zabezpečený hosting, vlastný názov domény, firemný e-mail a ďalšie – všetko v cene. Preskočte nástroje tretích strán a rásť bez obmedzení.

Poháňané špičkovou technológiou

Horizons využíva pokročilé LLM a popredné integrácie na poskytovanie čistého kódu, prepracovaného obsahu a elegantného dizajnu pre vaše najodvážnejšie nápady na webové aplikácie.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projektový nápad na skutočnosť?

Nie je potrebná žiadna kreditná karta

Často kladené otázky o nástroji na tvorbu umelej inteligencie

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o našom nástroji na tvorbu s umelou inteligenciou.

Čo je to tvorca AI?

Potrebujem technické zručnosti na používanie nástroja na tvorbu AI?

Čo môžem vytvoriť pomocou nástroja na tvorbu obsahu s umelou inteligenciou od Hostinger Horizons?

Ako nástroj na tvorbu webu s umelou inteligenciou zvláda SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače)?

Môžem si projekt prispôsobiť po tom, čo ho umelá inteligencia vygeneruje?

Môžem speňažiť projekt vytvorený pomocou nástroja na tvorbu AI?

Môžem si otestovať projekt vytvorený pomocou Hostinger Horizons?

Môžem zdieľať projekt vytvorený pomocou nástroja na tvorbu umelej inteligencie Hostinger Horizons?

Zahŕňa AI builder hosting a doménové meno?