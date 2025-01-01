Spustite svoj vysnívaný nápad s naším tvorcom s umelou inteligenciou
Premeňte túto aplikáciu, firmu alebo nástroj na niečo skutočné v priebehu niekoľkých minút pomocou platformy Hostinger Horizons bez kódovania.
Ako spustiť svoj nápad pomocou nášho nástroja na tvorbu nápadov s umelou inteligenciou
Definujte svoju myšlienku a jej kľúčové vlastnosti
Rozhodnite sa, aký typ webovej stránky alebo webovej aplikácie chcete vytvoriť, a potom načrtnite jej kľúčové funkcie – od stránok a dizajnu až po používateľské účty alebo platobné systémy.
Len opíš, čo chceš
Preskočte zložité kódovanie. S Hostinger Horizons jednoducho popíšte svoj nápad a premeňte výzvy umelej inteligencie na plne funkčné webové stránky a webové aplikácie – nie je potrebný žiadny kód.
Vytvoriť, otestovať a spustiť
Vygenerujte si projekt, prispôsobte ho a spustite testy. Keď bude hotový, publikujte svoju webovú stránku alebo aplikáciu online jediným kliknutím.
Pozrite sa, čo dokážete vytvoriť s naším AI Builderom
Webová stránka členstva
Generátor faktúr
Webová stránka firmy
Validátor podnikateľských nápadov
Sledovač predajného kanála
Aplikácia na zber spätnej väzby
Webová aplikácia na rezervácie reštaurácií
Tvorte rýchlejšie a inteligentnejšie s nástrojom na tvorbu obsahu s umelou inteligenciou Hostinger Horizons
Nástroj na tvorbu webových aplikácií s umelou inteligenciou v jednom
Od kódu a dizajnu až po obsah a SEO, Horizons sa postará o všetko. Prepojte nástroje ako Stripe a Supabase a spustite skutočné, funkčné aplikácie – nie sú potrebné žiadne technické zručnosti.
Stvorené pre rýchlosť, nie pre boj
Popíšte svoj nápad a umelá inteligencia ho v priebehu niekoľkých minút premení na aplikáciu pripravenú na spustenie. Vďaka podpore viac ako 80 jazykov môžete tvoriť vlastnými slovami.
Rýchle spustenie, rýchlejšie škálovanie
Spustite prevádzku jedným kliknutím: zabezpečený hosting, vlastný názov domény, firemný e-mail a ďalšie – všetko v cene. Preskočte nástroje tretích strán a rásť bez obmedzení.
Poháňané špičkovou technológiou
Horizons využíva pokročilé LLM a popredné integrácie na poskytovanie čistého kódu, prepracovaného obsahu a elegantného dizajnu pre vaše najodvážnejšie nápady na webové aplikácie.