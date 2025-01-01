Запустіть свою ідею мрії за допомогою нашого конструктора ШІ
Перетворіть цей додаток, бізнес чи інструмент на щось реальне за лічені хвилини, використовуючи платформу Hostinger Horizons без коду.
Як запустити свою ідею за допомогою нашого конструктора ШІ
Визначте свою ідею та її ключові характеристики
Визначте, який тип веб-сайту або веб-додатку ви хочете створити, а потім окресліть його ключові функції – від сторінок та дизайну до облікових записів користувачів або платіжних систем.
Просто опишіть, чого ви хочете
Забудьте про складне кодування. З Hostinger Horizons просто опишіть свою ідею та перетворіть підказки штучного інтелекту на повнофункціональні вебсайти та вебзастосунки – код не потрібен.
Збірка, тестування та запуск
Згенеруйте свій проєкт, налаштуйте його та проведіть тести. Коли він буде готовий, опублікуйте свій веб-сайт або застосунок онлайн одним клацанням миші.
Подивіться, що ви можете створити за допомогою нашого конструктора зі штучним інтелектом
Вебсайт членства
Генератор рахунків-фактур
Вебсайт бізнесу
Валідатор бізнес-ідей
Трекер воронки продажів
Додаток для збору відгуків
Веб-додаток для бронювання ресторанів
Створюйте швидше та розумніше за допомогою конструктора Hostinger Horizons AI
Універсальний конструктор веб-додатків на базі штучного інтелекту
Від коду та дизайну до контенту та SEO, Horizons займається всім. Підключіть такі інструменти, як Stripe та Supabase, для запуску реальних, робочих додатків – жодних технічних навичок не потрібно.
Створено для швидкості, а не для труднощів
Опишіть свою ідею, і штучний інтелект перетворить її на готовий до запуску додаток за лічені хвилини. Завдяки підтримці понад 80 мов ви можете створювати власними словами.
Швидкий запуск, швидше масштабування
Запустіть одним кліком: безпечний хостинг, власне доменне ім'я, бізнес-електронна пошта та багато іншого – все включено. Відмовтеся від сторонніх інструментів та розвивайтеся без обмежень.
Працює на передових технологіях
Horizons використовує передові LLM та провідні інтеграції, щоб створювати чистий код, відшліфований контент та елегантний дизайн для ваших найсміливіших ідей веб-додатків.