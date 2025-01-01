Хостинг включено Ваш вебсайт або вебзастосунок доступні одразу після публікації. З Hostinger Horizons хостинг вже вбудований — жодних додаткових кроків, жодних налаштувань, просто запустіть і користуйтеся.

Налаштування домену в одному місці Почніть із безкоштовного тимчасового доменного імені, потім придбайте власний домен або підключіть свій власний – все в одному інтерфейсі.

Швидка глобальна продуктивність Завдяки власній CDN (мережі доставки контенту) від Hostinger, ваш сайт швидко завантажується в будь-якій точці світу. Наші сервери кешують та доставляють ваш контент на 4 континентах.

Гарантія безперебійної роботи Гарантія безперебійної роботи Hostinger на 99,9% означає, що ваш веб-сайт або додаток працюватиме цілодобово, тож ваші відвідувачі завжди можуть розраховувати на безперебійний досвід.

Підхід, що ставить безпеку на перше місце Ваш вебсайт або вебзастосунок залишаються захищеними завдяки безкоштовному SSL-сертифікату, вбудованому брандмауеру, захисту від DDoS-атак та автоматичному скануванню на шкідливе програмне забезпечення — налаштування не потрібне.