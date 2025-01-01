Платформа пошуку зі штучним інтелектом

Допоміжні інструменти, такі як ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity та Meta AI, допомагають зрозуміти ваш сайт. Завдяки автоматичному генеруванню файлу LLMs.txt системи штучного інтелекту точно знають, де шукати, що збільшує ваші шанси на те, що вас рекомендуватимуть у відповідях та описах.