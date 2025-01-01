Так, ви можете інтегрувати сторонні API або сервіси за допомогою Hostinger Horizons.

Конструктор без коду розроблений для безперешкодного підключення до популярних сервісів, таких як Stripe. Тим часом, просте підключення API відкриває численні можливості для інтеграції сторонніх сервісів у ваш проект.

Замість того, щоб створювати все з нуля, ви можете використовувати встановлені сервіси для таких функцій, як платежі, зв'язок або обробка даних. Це заощаджує ваш час і підвищує довіру, дозволяючи вам зосередитися на унікальній цінності вашого додатка.