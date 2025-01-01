Партнерська програма Hostinger Horizons

Приєднайтеся до партнерської програми, яка цінує ваше партнерство. Це повністю безплатно!

Клієнтоорієнтований партнерський маркетинг

Високий показник конверсії

Скористайтеся перевагами високої продуктивності та оптимізованих рекламних матеріалів Hostinger Horizons

Комісії на основі продуктивності

Заробіть до 60% комісії від кожного продажу.

Просте управління

Користуйтеся функціональною партнерською панеллю управління для відстеження та оптимізації кампаній.
4 млн+
користувачів довіряють Hostinger
150+
країн, які ми обслуговуємо
20+
років досвіду

Заробляйте більше з Hostinger Horizons

Приєднайтесь до програми

Зареєструйтеся менше ніж за хвилину – це безплатно.

Використовуйте партнерські банери

Отримайте готові маркетингові матеріали в одному місці.

Відстежуйте ефективність

Відстежуйте та оптимізуйте кампанії за допомогою функціональної партнерської панелі.

Отримайте виплату

Отримайте до 60% комісії від кожного продажу.

Корисні ресурси для початку роботи

Маркетингові матеріали

Отримайте максимум від партнерської програми з маркетинговими матеріалами Hostinger Horizons.

Поширені запитання про партнерську програму

Ознайомтеся з відповідями на часті запитання про нашу програму, щоб успішно розпочати партнерський бізнес.

Перетворіть трафік на дохід з Hostinger Horizons