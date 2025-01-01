โปรแกรมพันธมิตร Hostinger Horizons

เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคุณ - ฟรีโดยสิ้นเชิง!

การตลาดแบบพันธมิตรที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก

อัตรา Conversion สูง

รับประโยชน์จากประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งและสินทรัพย์ส่งเสริมการขายที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของ Hostinger Horizons

ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับผลงาน

รับคอมมิชชั่นสูงถึง 60% จากทุกการซื้อที่เกิดขึ้น

ติดตามได้ง่าย

เข้าถึงแผงควบคุมพันธมิตรที่ครอบคลุมเพื่อติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
4 ล้าน+
ผู้ใช้ไว้วางใจ Hostinger
150+
ประเทศที่ให้บริการ
20+
ปีแห่งประสบการณ์

รับรายได้มากขึ้นด้วย Hostinger Horizons ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ

เข้าร่วมโปรแกรม

ลงทะเบียนไม่ถึงนาที - ฟรีโดยสิ้นเชิง

ใช้แบนเนอร์ Affiliate

รับสื่อการตลาดแบบพร้อมใช้งานทั้งหมดในที่เดียว

ติดตามผลงานของคุณ

ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญด้วยแผงพันธมิตรอันทรงพลัง

รับเงินของคุณ

รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 60% จากทุกการขายที่เข้าเงื่อนไข

แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

สินทรัพย์ Affiliate

รับประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือของคุณด้วยสินทรัพย์แบรนด์ Hostinger Horizons

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม Affiliate

ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเพื่อเริ่มต้นธุรกิจพันธมิตรของคุณอย่างถูกต้อง

เปลี่ยนการเข้าชมของคุณให้เป็นรายได้ด้วย Hostinger Horizons