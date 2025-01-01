โปรแกรมพันธมิตร Hostinger Horizons
เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคุณ - ฟรีโดยสิ้นเชิง!
การตลาดแบบพันธมิตรที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก
อัตรา Conversion สูง
รับประโยชน์จากประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งและสินทรัพย์ส่งเสริมการขายที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของ Hostinger Horizons
ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับผลงาน
รับคอมมิชชั่นสูงถึง 60% จากทุกการซื้อที่เกิดขึ้น
ติดตามได้ง่าย
เข้าถึงแผงควบคุมพันธมิตรที่ครอบคลุมเพื่อติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
รับรายได้มากขึ้นด้วย Hostinger Horizons ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ
เข้าร่วมโปรแกรม
ลงทะเบียนไม่ถึงนาที - ฟรีโดยสิ้นเชิง
ใช้แบนเนอร์ Affiliate
รับสื่อการตลาดแบบพร้อมใช้งานทั้งหมดในที่เดียว
ติดตามผลงานของคุณ
ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญด้วยแผงพันธมิตรอันทรงพลัง
รับเงินของคุณ
รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 60% จากทุกการขายที่เข้าเงื่อนไข