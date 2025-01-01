Programa de afiliados Hostinger Horizons

Participe num programa de afiliados que valoriza a sua parceria – é totalmente gratuito!

Marketing de afiliados que prioriza o utilizador

Altas taxas de conversão

Beneficie do forte desempenho e dos ativos promocionais otimizados do Hostinger Horizons

Comissões baseadas no desempenho

Ganhe comissões até 60% por cada compra gerada.

Rastreamento fácil

Acesso a um painel de controlo de afiliados abrangente para rastrear e otimizar campanhas.
4 milhões+
os utilizadores confiam na Hostinger
150+
países atendidos
20+
anos de experiência

Ganhe mais com o Hostinger Horizons em quatro passos simples

Participe no programa

Registe-se em menos de um minuto – é totalmente gratuito.

Utilize banners de afiliados

Obtenha materiais de marketing prontos a usar, tudo num só lugar.

Acompanhe o seu desempenho

Acompanhe e otimize campanhas com um poderoso painel de afiliados.

Receba o seu pagamento

Ganhe até 60% de comissão em cada venda qualificada.

Recursos úteis para começar

Ativos de afiliados

Aproveite ao máximo a sua parceria com os ativos da marca Hostinger Horizons.

FAQ sobre o programa de afiliados

Consulte as perguntas frequentes para começar o seu negócio de afiliados com o pé direito.

Transforme o seu tráfego em lucro com o Hostinger Horizons