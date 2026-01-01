Programme d'affiliation de Hostinger Horizons

Rejoignez un programme d'affiliation qui valorise votre collaboration, sans aucuns frais !

Marketing d'affiliation axé sur l'utilisateur

Taux de conversion élevés

Profitez des performances exceptionnelles et des contenus promotionnels optimisés de Hostinger Horizons

Commissions basées sur les performances

Gagnez jusqu'à 60 % de commissions pour chaque achat généré.

Suivi facile

Accédez à un control panel d'affiliation complet pour suivre et optimiser vos campagnes.
Marketing d'affiliation axé sur l'utilisateur
+ 4 millions
d'utilisateurs font confiance à Hostinger
+ 150
pays desservis
+ 20
ans d'expérience
Générez plus de revenus avec Hostinger Horizons en quatre étapes simples

Rejoignez le programme

Rejoignez le programme

Inscrivez-vous au programme en moins d'une minute. C'est entièrement gratuit.

Utilisez des bannières d'affiliation

Utilisez des bannières d'affiliation

Accédez sans effort à des contenus marketing prêts à l'emploi.

Suivez vos performances

Suivez vos performances

Suivez et optimisez vos campagnes grâce à un puissant panel d'affiliation.

Recevez votre paiement

Recevez votre paiement

Gagnez jusqu'à 60 % de commission sur chaque vente éligible.

Ressources utiles pour vous aider à démarrer

Contenus d'affiliation

Exploitez au mieux votre partenariat grâce aux contenus de marque Hostinger Horizons.

FAQ sur le programme d'affiliation

Consultez les questions fréquemment posées pour vous lancer dans le marketing d'affiliation.

Transformez votre trafic en revenus avec Hostinger Horizons

Le respect de votre vie privée, notre priorité

