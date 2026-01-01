Jusqu'à 63 % de réduction sur l'

hébergeur minecraft

Libérez votre créativité avec un serveur avancé

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Hébergement de serveurs géré par l'IA Analyseur automatique de logiciels malveillants
MAD  50.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
minecraft_hero

Choisissez le plan d'hébergeur Minecraft idéal

-61 %
Game Panel 1
MAD  50.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 1,223.76 (prix d'origine : MAD 3,119.76). Renouvellement au prix de MAD 92.99/mois.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-58 %
Game Panel 2
MAD  69.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 1,679.76 (prix d'origine : MAD 4,007.76). Renouvellement au prix de MAD 120.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
MAD  101.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 2,447.76 (prix d'origine : MAD 6,695.76). Renouvellement au prix de MAD 231.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-63 %
Game Panel 8
MAD  203.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 4,895.76 (prix d'origine : MAD 13,367.76). Renouvellement au prix de MAD 463.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-61 %
Game Panel 1
MAD  50.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 1,223.76 (prix d'origine : MAD 3,119.76). Renouvellement au prix de MAD 92.99/mois.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-58 %
Game Panel 2
MAD  69.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 1,679.76 (prix d'origine : MAD 4,007.76). Renouvellement au prix de MAD 120.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
MAD  101.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 2,447.76 (prix d'origine : MAD 6,695.76). Renouvellement au prix de MAD 231.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-63 %
Game Panel 8
MAD  203.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 4,895.76 (prix d'origine : MAD 13,367.76). Renouvellement au prix de MAD 463.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Construisez. Explorez. Conquérez.

Équipez-vous pour construire, explorer et conquérir votre monde Minecraft grâce à un serveur Minecraft dédié. Configuration instantanée et parties multijoueurs sans limites pour une expérience unique.

Grâce à des performances optimales, vous, Steve et Alex pouvez enfin dire adieu aux lags. La seule limite est votre imagination... et peut-être quelques creepers trop curieux.
minecraft_1

Votre jeu. Votre serveur. Vos choix.

Créez les jeux que vous souhaitez sans limites.

Performances exceptionnelles. Latence minimale.

Profitez d'une faible latence, d'un gameplay fluide et d'une garantie de disponibilité de 99,9 %.

minecraft_2

Contrôle total. Personnalisation complète.

Modifiez vos cartes, ajoutez des mods ou des extensions, et gérez votre serveur en toute simplicité, depuis un seul espace.

minecraft_3

Jeux multiples. Joueurs illimités.

Hébergez plusieurs jeux et choisissez le nombre de joueurs. Jouez sans limites.

minecraft_4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Des serveurs partout dans le monde. Aucune limite.

Profitez d'un temps de chargement rapide et d'un gameplay sans lag en choisissant un emplacement de serveur proche de vos joueurs. Choisissez parmi nos data centers en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie.

Image

Un hébergement VPS fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Jouez en toute sécurité

Évitez les intrus grâce au pare-feu intégré et à la protection contre les attaques DDoS. Les sauvegardes automatiques et les snapshots manuels vous permettent de restaurer rapidement et facilement vos données de jeu en cas d'imprévu.

Kodee est aussi votre compagnon de sécurité. Pendant que vous profitez de votre partie, notre assistant IA vérifie les comptes et les packs, surveille les mises à jour de service et vous donne des conseils pour renforcer votre sécurité.
minecraft_5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l'hébergeur Minecraft

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Minecraft.

Qu'est-ce que l'hébergement Minecraft ?

Comment configurer mon hébergement de serveur Minecraft ?

Combien coûte un serveur Minecraft ?

Puis-je changer le modpack utilisé sur mon serveur Minecraft ?

Comment ajouter des mods à mon serveur Minecraft ?

Quel type d'accès ai-je à mon serveur Minecraft ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.