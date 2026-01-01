hébergeur minecraft

Rendez votre expérience Minecraft unique grâce à un serveur dédié équipé de mods.

Commencez par installer un gestionnaire de mods comme Fabric ou Forge, et assurez-vous que votre version de Minecraft est à jour (vous pouvez la mettre à jour depuis le tableau de bord)

Trouvez, téléchargez et installez les mods souhaités en vérifiant leurs conditions d'installation. Créez ensuite un nouveau répertoire pour vos mods, importez les fichiers au format JAR, activez le serveur, puis relancez Minecraft.

Pour un accompagnement détaillé, consultez notre guide pas à pas sur l'installation de mods Minecraft.